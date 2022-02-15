🔥Профессиональная верстка, кроссбраузерный валидный код, интеграция с CMS.🔥
👋Привет!
Немного о себе:
Занимаюсь WEB-разработкой более трёх лет. Постоянно совершенствую и практикую свои навыки.
Всегда «держу руку на пульсе» ,изучаю новые технологии, осваиваю современные инструменты для разработки
WEB приложений.
Работая со мной вы получаете:
- Семантический и доступный код. Стараюсь сразу выполнить работу максимально качественно, чтобы не приходилось в дальнейшем вносить правки. Однако все мы хоть иногда совершаем ошибки : ) .Для этого есть следующий пункт.
- Гарантию. В течении 14 дней после сдачи проекта я обязуюсь сразу исправить свои ошибки, которые могли быть не замечены на стадии разработки и при приеме работы.
- Возможность заключения договора. ( Имеется действующее ИП ).
- Сразу приступить к работе.
- Выполнить работу в оговоренный срок.
- Html – Язык разметки (Без него никуда : ).
- CSS, SCSS, (Flexbox, Grid), БЭМ – Для написания адаптивного и поддерживаемого кода.
- JavaScript, JQuery – Для реализации сложных визуальных эффектов.
- GULP – Для автоматического выполнения разных задач. Помогает ускорить и облегчить работу с проектом.
- WordPress – самая популярна CMS, даёт возможность управлять контентом сайта из админ. панели.
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