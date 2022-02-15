🔥Профессиональная верстка, кроссбраузерный валидный код, интеграция с CMS.🔥

👋Привет!

Немного о себе:

Занимаюсь WEB-разработкой более трёх лет. Постоянно совершенствую и практикую свои навыки.

Всегда «держу руку на пульсе» ,изучаю новые технологии, осваиваю современные инструменты для разработки

WEB приложений.

Работая со мной вы получаете:

Семантический и доступный код. Стараюсь сразу выполнить работу максимально качественно, чтобы не приходилось в дальнейшем вносить правки. Однако все мы хоть иногда совершаем ошибки : ) .Для этого есть следующий пункт.

Гарантию. В течении 14 дней после сдачи проекта я обязуюсь сразу исправить свои ошибки, которые могли быть не замечены на стадии разработки и при приеме работы.

Возможность заключения договора. ( Имеется действующее ИП ).

Сразу приступить к работе.

Выполнить работу в оговоренный срок.

Html – Язык разметки (Без него никуда : ).

CSS, SCSS, (Flexbox, Grid), БЭМ – Для написания адаптивного и поддерживаемого кода.

JavaScript, JQuery – Для реализации сложных визуальных эффектов.

GULP – Для автоматического выполнения разных задач. Помогает ускорить и облегчить работу с проектом.

WordPress – самая популярна CMS, даёт возможность управлять контентом сайта из админ. панели.

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