dkonnov

Дмитрий dkonnov

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

🔥Профессиональная верстка, кроссбраузерный валидный код, интеграция с CMS.🔥

👋Привет!

Немного о себе:

Занимаюсь WEB-разработкой более трёх лет. Постоянно совершенствую и практикую свои навыки.

Всегда «держу руку на пульсе» ,изучаю новые технологии, осваиваю современные инструменты для разработки

WEB приложений.

Работая со мной вы получаете:

  • Семантический и доступный код. Стараюсь сразу выполнить работу максимально качественно, чтобы не приходилось в дальнейшем вносить правки. Однако все мы хоть иногда совершаем ошибки : ) .Для этого есть следующий пункт.
  • Гарантию. В течении 14 дней после сдачи проекта я обязуюсь сразу исправить свои ошибки, которые могли быть не замечены на стадии разработки и при приеме работы.
  • Возможность заключения договора. ( Имеется действующее ИП ).
Я обязуюсь:

  • Сразу приступить к работе.
  • Выполнить работу в оговоренный срок.
Используемые технологии:

  • Html – Язык разметки (Без него никуда : ).
  • CSS, SCSS, (Flexbox, Grid), БЭМ – Для написания адаптивного и поддерживаемого кода.
  • JavaScript, JQuery – Для реализации сложных визуальных эффектов.
  • GULP – Для автоматического выполнения разных задач. Помогает ускорить и облегчить работу с проектом.
  • WordPress – самая популярна CMS, даёт возможность управлять контентом сайта из админ. панели.

📞Контакты:

Email

: ﻿[email protected]﻿