dlb

Capcha Гельман dlb

 
38 летРоссия/Краснодар
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Web графика и Web программирование, по низким ценам и с хорошим качеством.

Мне 23года, сам я из Краснодара, но временно проживаю в Молдове(Бельцы).

Занимаюсь Web дизайном с 15лет, спустя 6лет было создано огромное портфолио, но из-за одной ситуации всё портфолио было утеряно. Заного начинаю пополнять свой портфель.

Занимаюсь практически всем что связано с графикой.

Так же являюсь программистом на PHP. Создаю свои движки для сайтов а так же создаю модули для уже существующих движков.

Обращайтесь!

С Уважением, Гельман "Capcha" Станислав.

PHP
Портфолио
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Отзывы заказчиков
BegleZZZ
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Подогнать логотип для CMS danneo.
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