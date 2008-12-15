Web графика и Web программирование, по низким ценам и с хорошим качеством.

Мне 23года, сам я из Краснодара, но временно проживаю в Молдове(Бельцы).

Занимаюсь Web дизайном с 15лет, спустя 6лет было создано огромное портфолио, но из-за одной ситуации всё портфолио было утеряно. Заного начинаю пополнять свой портфель.

Занимаюсь практически всем что связано с графикой.

Так же являюсь программистом на PHP. Создаю свои движки для сайтов а так же создаю модули для уже существующих движков.

Обращайтесь!

С Уважением, Гельман "Capcha" Станислав.