Web графика и Web программирование, по низким ценам и с хорошим качеством.
Мне 23года, сам я из Краснодара, но временно проживаю в Молдове(Бельцы).
Занимаюсь Web дизайном с 15лет, спустя 6лет было создано огромное портфолио, но из-за одной ситуации всё портфолио было утеряно. Заного начинаю пополнять свой портфель.
Занимаюсь практически всем что связано с графикой.
Так же являюсь программистом на PHP. Создаю свои движки для сайтов а так же создаю модули для уже существующих движков.
Обращайтесь!
С Уважением, Гельман "Capcha" Станислав.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание ICQ игры117 просмотров
- Создание 2х модулей для DLE127 просмотров
- Коллажирование131 просмотр
- Коллажирование135 просмотров
- Коллажирование116 просмотров
- Дизайн моего сайта119 просмотров
- Логотип для Асечка.Ру на 9мая150 просмотров
- Логотип для скрытого сообщества161 просмотр
- Логотип для скрытого сообщества141 просмотр
- Создание системы голосования114 просмотров
- Без названия129 просмотров
- Без названия122 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
15 лет назад
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