Монтажер, ретушер, аниматор.

﻿Предоставляю услуги в сфере: фото/видео монтажа, ретуши, анимации, слайд-шоу любой сложности, наложение спецэффектов, цветокоррекция фото/видео, изготовление компьютерной графики, 2D/3D трекинг (Matchmoving); работа с видео отснятом на зеленом фоне (Chromakey); удаление ненужных объектов из видео (Cleanup); отделение движущегося персонажа от фона (Rotoscoping); совмещение анимации, отснятого видео и спецэффектов (Compositing).

Работаю в профессиональных программах:

Adobe Photoshop 2020, Adobe Premiere Pro 2020, Adobe After Effects 2020 (с актуальными плагинами), Reallusion iClone Pro 7.7 и другие...

Опыт работы: 15 лет.