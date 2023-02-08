dm_boguslav

Дмитро Богуслав dm_boguslav

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Рекламні креативи для таргету, банери, пости для соціальних мереж

Портфолио

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$5/час
от $10от 5 дней
#114
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$7/час
от $30от 5 дней
#283