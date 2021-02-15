dmfjgr62y4

Любые логотипы и не только...Все для Вас! Пишите, и моя помощь не заставит Вас ждать.
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я веб дизайнер. Небольшой опыт по созданию рекламы и рекламных текстов.
- Разработка логотипов , визиток, обложек.
- Так же оформляю дизайн с рекламными слоганами для банеров и объявлений, плакатов.
- Для продающих текстов собираю семантическое ядро, изучив всю подробную информацию для этого.
- Работаю так же на бирже Кворк, имею опыт написания статей на разные темы. Грамотность и уникальность гарантирую.
- Работаю в соц.сетях, пишу посты, коментарии.
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