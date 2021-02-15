dmfjgr62y4

Наталья dmfjgr62y4

 
42 годаРоссия/Тамбов
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Любые логотипы и не только...Все для Вас! Пишите, и моя помощь не заставит Вас ждать.

Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я веб дизайнер. Небольшой опыт по созданию рекламы и рекламных текстов.

  • Разработка логотипов , визиток, обложек.
  • Так же оформляю дизайн с рекламными слоганами для банеров и объявлений, плакатов.
  • Для продающих текстов собираю семантическое ядро, изучив всю подробную информацию для этого.
  • Работаю так же на бирже Кворк, имею опыт написания статей на разные темы. Грамотность и уникальность гарантирую.
  • Работаю в соц.сетях, пишу посты, коментарии.
Написание статей