Нужен интернет магазин по продаже фирменной одежды. Категорий не сильно много. Главная страница ( на ней обязательно каталог ) Куртки, худи и свитшоты, джинсы и джоггеры, шорты, костюмы. Также разделение на мужчин ...
Дизайн сайтов и мобильных приложений. Анимация интерфейсов.
Делаю дизайн сайтов и мобильных приложений
Владею навыком анимации интерфейсов, если задача состоит сделать креативный сайт, поэтапно режиссирую и прорисовываю анимацию, после чего составляю документ, где поведение сайта объясняется для разработчика.
Делаю UX-прототипирование, есть отпыт создания сложных систем и интерфейсов для финтех-сектора.
Есть опыт работы в IT-компании по созданию ПО и дизайн решений.
Делаю качественные дизайн-решения и адекватно отношусь к правкам, ведь дизайн в первую очередь я делаю для клиента, а не для себя.
Мое портфолио: https://www.behance.net/dmiherz
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
4 года назад
Дмитрий всегда на связи и готов к обсуждению проекта. Открыт для новых идей в дизайне и легок в коммуникации
Ответный отзыв
Анастасия сделала свою работу качественно и в срок, получилось то, что мы хотели. Она адекватно реагирует на правки и сама предлагает толковые варианты, цена-качество соответствует, рекомендую как исполнителя.