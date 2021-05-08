Дизайн сайтов и мобильных приложений. Анимация интерфейсов.

Делаю дизайн сайтов и мобильных приложений

Владею навыком анимации интерфейсов, если задача состоит сделать креативный сайт, поэтапно режиссирую и прорисовываю анимацию, после чего составляю документ, где поведение сайта объясняется для разработчика.

Делаю UX-прототипирование, есть отпыт создания сложных систем и интерфейсов для финтех-сектора.

Есть опыт работы в IT-компании по созданию ПО и дизайн решений.

Делаю качественные дизайн-решения и адекватно отношусь к правкам, ведь дизайн в первую очередь я делаю для клиента, а не для себя.

Мое портфолио: https://www.behance.net/dmiherz