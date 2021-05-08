dmiherz

Дмитрий dmiherz

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн сайтов и мобильных приложений. Анимация интерфейсов.

Делаю дизайн сайтов и мобильных приложений

Владею навыком анимации интерфейсов, если задача состоит сделать креативный сайт, поэтапно режиссирую и прорисовываю анимацию, после чего составляю документ, где поведение сайта объясняется для разработчика.

Делаю UX-прототипирование, есть отпыт создания сложных систем и интерфейсов для финтех-сектора. 

Есть опыт работы в IT-компании по созданию ПО и дизайн решений. 

Делаю качественные дизайн-решения и адекватно отношусь к правкам, ведь дизайн в первую очередь я делаю для клиента, а не для себя.

Мое портфолио: https://www.behance.net/dmiherz

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн сайта магазина одежды

    Нужен интернет магазин по продаже фирменной одежды. Категорий не сильно много. Главная страница ( на ней обязательно каталог ) Куртки, худи и свитшоты, джинсы и джоггеры, шорты, костюмы. Также разделение на мужчин ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

anastasia28119
Анастасия 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта магазина одежды
Дмитрий всегда на связи и готов к обсуждению проекта. Открыт для новых идей в дизайне и легок в коммуникации
Анастасия сделала свою работу качественно и в срок, получилось то, что мы хотели. Она адекватно реагирует на правки и сама предлагает толковые варианты, цена-качество соответствует, рекомендую как исполнителя.
Ответный отзыв