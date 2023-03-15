Веб-дизайнер/Делаю сайты на Tilda

Меня зовут Инесса и я веб-дизайнер. По первому образованию я - переводчик, поэтому для меня легко создать дизайн и сайт на английском языке. Я начала заниматься графическим дизайном в 2021 году, и затем продолжила свой путь в веб-дизайне. Моя задача - подарить вашим клиентам уникальный и визуальный опыт. Для меня важно передавать ощущения и эмоции через призму экрана.

Могу вам помочь со следующими задачами:

— Одностраничный сайт

— Многостраничный сайт

— Интернет- магазин

— Презентации, логотипы, баннеры

С моими работами вы можете ознакомиться по ссылке ниже:

http://portfolio-ines.tilda.ws