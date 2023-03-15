Веб-дизайнер/Делаю сайты на Tilda
Меня зовут Инесса и я веб-дизайнер. По первому образованию я - переводчик, поэтому для меня легко создать дизайн и сайт на английском языке. Я начала заниматься графическим дизайном в 2021 году, и затем продолжила свой путь в веб-дизайне. Моя задача - подарить вашим клиентам уникальный и визуальный опыт. Для меня важно передавать ощущения и эмоции через призму экрана.
Могу вам помочь со следующими задачами:
— Одностраничный сайт
— Многостраничный сайт
— Интернет- магазин
— Презентации, логотипы, баннеры
С моими работами вы можете ознакомиться по ссылке ниже: