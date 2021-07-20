Занимаюсь версткой и разработкой frontend-части (фиксированная, резиновая, адаптивная).
Делаю сайты любой сложности.
Использую при создании проектов:
1. В проектах использую минимальную блочную вложенность, а так же могу использовать БЭМ (если необходимо). Каждый блок или секцию разделяю по отдельным документам. Это облегчит Вам и backend-разработчик дальнейшую работу с сайтом и его поддержку.
2. Таск-менеджер Gulp для компиляции стилей, оптимизации кода и изображений, сборки svg и png спрайтов, а так же конкатенации и углификации Javascript и еще много различных настроек, для ускорения разработки и для быстрой работы финальной версии сайта.
3. Препроцессор SСSS для написания древоидного кода, a также для использования: переменных, функций и миксинов.
4. Умею создавать красивые анимационные эффекты, слайдеры, дропдауны, кастомные скролы и многое другое если того требует задание.
Обо мне:
Моя цель - решить любую вашу задачу в сфере frontend-разработки. А также создать качественный и уникальный продукт, который сможет принести Вам доход.
Ориентирован на качественное выполнение своей работы и последующее сотрудничество с каждым клиентом.
Контакты:
Mail: [email protected]
Skype: AlexDm997;
Telegram: dmitrenko_am (https://t.me/dmitrenko_am);
Тел.: +380509004335;