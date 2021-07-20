Кроссбраузерная и адаптивная frontend-разработка сайтов (HTML5, CSS3, JS, JQ). Качественный и валидный код.

Занимаюсь версткой и разработкой frontend-части (фиксированная, резиновая, адаптивная).

Делаю сайты любой сложности.

Использую при создании проектов:

1. В проектах использую минимальную блочную вложенность, а так же могу использовать БЭМ (если необходимо). Каждый блок или секцию разделяю по отдельным документам. Это облегчит Вам и backend-разработчик дальнейшую работу с сайтом и его поддержку.

2. Таск-менеджер Gulp для компиляции стилей, оптимизации кода и изображений, сборки svg и png спрайтов, а так же конкатенации и углификации Javascript и еще много различных настроек, для ускорения разработки и для быстрой работы финальной версии сайта.

3. Препроцессор SСSS для написания древоидного кода, a также для использования: переменных, функций и миксинов.

4. Умею создавать красивые анимационные эффекты, слайдеры, дропдауны, кастомные скролы и многое другое если того требует задание.

Обо мне:

Моя цель - решить любую вашу задачу в сфере frontend-разработки. А также создать качественный и уникальный продукт, который сможет принести Вам доход.

Ориентирован на качественное выполнение своей работы и последующее сотрудничество с каждым клиентом.

Контакты:

Mail: [email protected]

Skype: AlexDm997;

Telegram: dmitrenko_am (https://t.me/dmitrenko_am);

Тел.: +380509004335;