dmitrijsanin

Создаю ролики по играм (преимущественно Dota2 и CS:GO).

Ролики любой сложности и длительности, учту все пожелания.

На выходе получается зрелищный и неповторимый ролик, схожий с работой целой студии, ибо для создания ролика используются целый пул программ, которые сложны для освоения рядовому мувимейкеру.

Дальше текст для тех, кто понимает (если не все понятно, то просто смотрим примеры роликов):

1. Работа в Source Film Maker с 3D-анимацией, кинематографическими вставками.

2. Работа в After Effects с многоуровневой цветокоррекцией, сложными эффектами и кастомными переходами.

3. Запись сайнов, демок и пролеток скриншотами в наибольшем разрешении через HLAE, иные спец.программы или встроенные в игру утилиты.

https://youtu.be/ACFMmWWLwlw

https://youtu.be/3eZ8GGsMLhA

﻿https://youtu.be/v5Wr07_2K5o﻿

https://youtu.be/8MLP4pFVyys﻿

https://youtu.be/mDlNG8hQjvk﻿

https://youtu.be/pGEGcABy12s﻿

https://youtu.be/cg4QFuSF4xo

https://youtu.be/7bHg9IJvVY0