dmitrijsanin

Мы – команда видеомонтажеров под названием MoviEStudio. Наша команда создает игровые ролики (в основном по Dota2 и CS: GO). Мы ищем саунд-дизайнера знакомого с игровой индустрией.
Ролики любой сложности и длительности, учту все пожелания.
На выходе получается зрелищный и неповторимый ролик, схожий с работой целой студии, ибо для создания ролика используются целый пул программ, которые сложны для освоения рядовому мувимейкеру.
Дальше текст для тех, кто понимает (если не все понятно, то просто смотрим примеры роликов):
1. Работа в Source Film Maker с 3D-анимацией, кинематографическими вставками.
2. Работа в After Effects с многоуровневой цветокоррекцией, сложными эффектами и кастомными переходами.
3. Запись сайнов, демок и пролеток скриншотами в наибольшем разрешении через HLAE, иные спец.программы или встроенные в игру утилиты.
https://youtu.be/v5Wr07_2K5o
- Музыка и Звуки25 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем видеомонтажера на постоянную основу, обязательно хорошо знакомого с играми Dota 2 и Apex. Необходимо будет выполнить тестовое задание.Видеомонтаж36 заявокЗакрыт4 года назад