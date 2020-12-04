Специалист по настройке и оптимизации контекстной рекламы

Специалист по контекстной и таргетированной рекламе

Специалист по работе с такими сервисами как: Яндекс Директ, Я. Метрика, Я. Аудитории, Google Реклама, Google Analytics, MyTarget, VK Ads, Facebook Ads, Roistat, Alytics, K50, опыт работы с системами программатик маркетинга, ретаргетинговыми системами (Criteo и прочее). Высокий уровень работы с системами настройки и автоматизации контекстной и таргетированной рекламы, высокий уровень работы с MS Excel

Опыт работы официальный как индивидуального предпринимателя - ИНН645118.498261