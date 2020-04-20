Дмитрий Иванов dmitriy642015dmitriy642015
25 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Инженер-конструктор // Переводчик
1) Я инженер-конструктор КЖ/КМ в Revit. Выполняю рабочую документацию стади П и Р. Имею портфолио в Revit и AutoCAD. Основное образование - ПГС бакалавриат, в данный момент учусь в ГАСУ на магистратуре.
2) Также у меня есть диплом "Переводчиком в сфере профессиональных коммуникаций". Я работаю переводчиком 2 года удаленно по различным тематикам ( строительство, инжиниринг. менеджмент, IT, и научно-популярная литература).
Для более подробной информации ссылки на мои резюме на HeadHunter:
HH - резюме в качестве инженера-конструктора
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Перевод статьи по менеждменту91 просмотр
- Склад КЖ189 просмотров
- Склад КМ106 просмотров