Инженер-конструктор // Переводчик

1) Я инженер-конструктор КЖ/КМ в Revit. Выполняю рабочую документацию стади П и Р. Имею портфолио в Revit и AutoCAD. Основное образование - ПГС бакалавриат, в данный момент учусь в ГАСУ на магистратуре.

2) Также у меня есть диплом "Переводчиком в сфере профессиональных коммуникаций". Я работаю переводчиком 2 года удаленно по различным тематикам ( строительство, инжиниринг. менеджмент, IT, и научно-популярная литература).

Для более подробной информации ссылки на мои резюме на HeadHunter:

HH - резюме в качестве инженера-конструктора﻿

HH - резюме в качестве переводчика﻿