Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Здравствуйте, я Дмитрий. Я веб-разработчик. Сейчас более 5 лет в веб-разработке. Я всегда был разработчиком полного стека, использующим HTML, CSS, PHP, Laravel, yii2, MySql, Photoshop, Javascript и React.js.

Мне любопытно, и мне нравится работа, которая заставляет меня узнавать что-то новое и двигаться в другом направлении. Я делаю все возможное, чтобы быть в курсе последних изменений, чтобы решать задачи с помощью инструментов, хорошо подходящих для выполняемой работы. Список проектов, которые я отслеживаю на GitHub, даст вам хорошее представление о типах инструментов, которые я предпочитаю использовать.