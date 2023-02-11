Моя цель - предоставить качественную вёрстку для вас!
Качественно и в срок!
С чистым и понятным кодом.
Мне очень важно что бы клиент остался доволен!
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @Dmitrylpss
Ответственность:
- готов приступить сразу
- довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка - кроссбраузерная, валидная, адаптивная, переиспользуемая(БЭМ). Только чистый и понятный код.
- Верстаю из Figma, PSD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML5, CSS3, SASS, Flexbox/Grid, JavaScript, Методология БЭМ.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @Dmitrylpss
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Bitrix, OpenCart, Joomla, PrestaShop и так далее.
Портфолио:
- http://www.weblancer.net/users/dmitriylps/portfolio/
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @Dmitrylpss
Мне очень важно что бы клиент остался доволен!
- Адаптивная верстка сайта Binary2 просмотра