Вёрстка сайтов - качественно и в срок! С чистым и понятным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3, HTML5 и чистый JavaScript!

Моя цель - предоставить качественную вёрстку для вас!

Качественно и в срок!

С чистым и понятным кодом.

Мне очень важно что бы клиент остался доволен!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

Ответственность:

- готов приступить сразу

- довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка - кроссбраузерная, валидная, адаптивная, переиспользуемая(БЭМ). Только чистый и понятный код.

- Верстаю из Figma, PSD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML5, CSS3, SASS, Flexbox/Grid, JavaScript, Методология БЭМ.

Связь:

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Bitrix, OpenCart, Joomla, PrestaShop и так далее.

Портфолио:

- http://www.weblancer.net/users/dmitriylps/portfolio/

Связь:

Мне очень важно что бы клиент остался доволен!