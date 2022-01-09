Создание сайтов - наша кампания. Растущие продажи - ваша компания.
Всем привет !
Мы - студия по разработке сайтов.
Наша история.В начале 2018 года несколько друзей имеющих навыки в IT-сфере собрались с одной лишь задачей - дать этому миру самые продающие и красивые сайты.
С тех пор много воды утекло, однако каждый день мы делаем лишь одно - сайты, с азартом, с рвением, и безразмерной любовью к этому дело.
Итак, чем же мы занимаемся :
- Разработка сайта под ключ любой сложности.
- Landing-page
- Интернет-магазин
- Сайт визитка
- SEO продвижение
- Разработка сайта с постоянным сопровождением проекта и его поддержка.
Без проблем обсуждаем всё через Скайп, Телеграмм, WhatsApp. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
И да, у нас есть собственный сайт, КЛИКНИТЕ СЮДА, чтобы его просмотреть, это тот самый случай, когда у сапожника есть сапоги, скорее кликайте!
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