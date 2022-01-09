dmitriyshateev

Дмитрий dmitriyshateev

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание сайтов - наша кампания. Растущие продажи - ваша компания.

Всем привет ! 

Мы - студия по разработке сайтов. 

Наша история.

 В начале 2018 года несколько друзей имеющих навыки в  IT-сфере собрались с одной лишь задачей - дать этому миру самые продающие и красивые сайты.

С тех пор много воды утекло, однако каждый день мы делаем лишь одно - сайты, с азартом, с рвением, и безразмерной любовью к этому дело.

Итак, чем же мы занимаемся :

  • Разработка сайта под ключ любой сложности.
  • Landing-page
  • Интернет-магазин
  • Сайт визитка
  • SEO продвижение
  • Разработка сайта с постоянным сопровождением проекта и его поддержка.
Разработка, продвижение, реклама, дизайн — это не нажатие двух кнопочек, а тяжелый и рутинный труд. За станком работать легче, там всего лишь две кнопки — вкл и выкл.

Без проблем обсуждаем всё через Скайп, Телеграмм, WhatsApp. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим! 

И да, у нас есть собственный сайт, КЛИКНИТЕ СЮДА, чтобы его просмотреть, это тот самый случай, когда у сапожника есть сапоги, скорее кликайте!

 