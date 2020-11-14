Дизайн логотипов, визиток, инстаграм постов и историй, приглашений на любые праздники, мероприятия.
Также обращайтесь за иллюстрациями и многим другим, жду Ваших предложений.
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Инстаграм страница с моими работами time_to___design
Портфолио
- Иллюстрация в стиле Low Poly.50 просмотров
- Логотип для магазина сельхоз запчастей.180 просмотров
- Создание дизайна для компании судовых перевозок.75 просмотров
- Логотип для студии дизайна.58 просмотров
- Создание дизайна для интернет-магазина одежды.58 просмотров
- Создание дизайна для интернет-магазина подарков.44 просмотра
- Дизайн для страницы Инстаграм маникюрного салона.50 просмотров