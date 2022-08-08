Якісна озвучка Ваших проєктів.

Про себе.

Моє ім'я Дмитро Каверін. Вже більше 15 років я професійно займаюсь озвучкою аудіо та відеореклами. Маю великий досвід роботи в радіоефірі, озвучці телевізійних та Youtube проєктів.

Основні напрямки роботи:

Озвучка и виготовлення рекламних аудіороликів

Озвучка відеороліков, презентацій, навчальних відео, інфорграфіки

Озвучка Теле- та радіопрограм, контенту для youtube

IVR

Виготовлення та озвучка елементів оформлення ефіру

Мій голос можна почути в рекламних кампаніях «Сільпо», «Moyo», «Жжук», «ВіДі Україна», «Billa», «Велмарт» та багатьох інших.

Готовий якісно і швидко выконати поставлені задачі!