Дмитрий Каверин dmitry_kaverindmitry_kaverin
35 летУкраина/Полтава
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Якісна озвучка Ваших проєктів.
Про себе.
Моє ім'я Дмитро Каверін. Вже більше 15 років я професійно займаюсь озвучкою аудіо та відеореклами. Маю великий досвід роботи в радіоефірі, озвучці телевізійних та Youtube проєктів.
Основні напрямки роботи:
- Озвучка и виготовлення рекламних аудіороликів
- Озвучка відеороліков, презентацій, навчальних відео, інфорграфіки
- Озвучка Теле- та радіопрограм, контенту для youtube
- IVR
- Виготовлення та озвучка елементів оформлення ефіру
Готовий якісно і швидко выконати поставлені задачі!
Портфолио
- Озвучка трейлера James May: Our man in Italy39 просмотров
- Диктор Дмитро Каверін (демо)46 просмотров
- Озвучка для YouTube каналу "Фактограф"32 просмотра
- Озвучка соціального ролику для каналу "Хмаринка"35 просмотров
- Озвучка для каналу "Хмаринка scince"28 просмотров
Озвучивание
нет отзывов
$7/час
от $7от 2 часов
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