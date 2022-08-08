dmitry_kaverin

Дмитрий Каверин dmitry_kaverin

 
35 летУкраина/Полтава
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Якісна озвучка Ваших проєктів.

Про себе.

Моє ім'я Дмитро Каверін. Вже більше 15 років я професійно займаюсь озвучкою аудіо та відеореклами. Маю великий досвід роботи в радіоефірі, озвучці телевізійних та Youtube проєктів.

Основні напрямки роботи:

  • Озвучка и виготовлення рекламних аудіороликів
  • Озвучка відеороліков, презентацій, навчальних відео, інфорграфіки
  • Озвучка Теле- та радіопрограм, контенту для youtube
  • IVR
  • Виготовлення та озвучка елементів оформлення ефіру
Мій голос можна почути в рекламних кампаніях «Сільпо», «Moyo», «Жжук», «ВіДі Україна», «Billa», «Велмарт» та багатьох інших.

Готовий якісно і швидко выконати поставлені задачі!

Озвучивание
нет отзывов
$7/час
от $7от 2 часов
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