Делаем и развиваем интернет-магазины
Компетенции
Веб-разработкаСоздаем и развиваем e-commerce проекты.
МаркетингВнедряем маркетинг в компанию или берем задачи на аутсорс, связываем воедино онлайн и офлайн процессы.
ПродвижениеКонтекстная реклама, SEO, SMM, E-mail, контент-маркетинг. Подберем оптимальный набор.
ДизайнОт логотипа до брендбука.
Стратегия, аналитика и отчетностьПоставим цели, которые можно измерить, дадим рекомендации по их достижению, поможем оценить и контролировать результаты. Покажем, как принимать решения на основе отчетов.
ИнтеграцияВнедряем CRM и системы управления проектами. Связываем сайт с 1С. Подключаем платежные системы и настраиваем связи со службами доставки.
Тех. поддержкаСледим, чтобы ваши ресурсы бесперебойно работали. Избавим от хлопот с доменами, серверами и другими техническими моментами.
200+ Реализованных проектов
3 Три года – средний срок сотрудничества с нашими клиентами
10000 Свыше десяти тысяч успешно закрытых задач
Умеем
- Сделать корпоративный сайт или интернет-магазин
- Добавить на сайт новый функционал
- Увеличить продажи в 2–3 раза
- Разработать стратегию развития
- Внедрить CRM-систему
- Подключить сквозную аналитику
- Связать сайт с 1С
- Автоматизировать рутинные процессы
- Продвинуть сайт в поисковиках
- Запустить контекстную рекламу
- Продвинуть во ВКонтакте и Instagram
- Улучшить репутацию компании в сети
- Научить правильно считать прибыль
- Сделать аудит сайта / системы продаж / маркетинга.
Работаем по модели SOSTAC. Анализируем, ставим цели, строим стратегии, планируем, действуем и контролируем.
Предлагаем улучшения. Нам не все равно, что будет с проектом клиента.
Принимаем решения на основе измеримых данных (data-driven).
Команда профессионалов, увлеченных идеей приносить пользу.
Не боимся спорить, если идея клиента нам кажется неэффективной.
Наше портфолио https://web-aim.ru/portfolio-web-aim/
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