dmitrywebaim

Дмитрий dmitrywebaim

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Делаем и развиваем интернет-магазины

Компетенции

Веб-разработка

Создаем и развиваем e-commerce проекты.

Маркетинг

Внедряем маркетинг в компанию или берем задачи на аутсорс, связываем воедино онлайн и офлайн процессы.

Продвижение

Контекстная реклама, SEO, SMM, E-mail, контент-маркетинг. Подберем оптимальный набор.

Дизайн

От логотипа до брендбука.

Стратегия, аналитика и отчетность

Поставим цели, которые можно измерить, дадим рекомендации по их достижению, поможем оценить и контролировать результаты. Покажем, как принимать решения на основе отчетов.

Интеграция

Внедряем CRM и системы управления проектами. Связываем сайт с 1С. Подключаем платежные системы и настраиваем связи со службами доставки.

Тех. поддержка

Следим, чтобы ваши ресурсы бесперебойно работали. Избавим от хлопот с доменами, серверами и другими техническими моментами.

    2013 Год основания компании

    200+ Реализованных проектов

    3 Три года – средний срок сотрудничества с нашими клиентами

    10000 Свыше десяти тысяч успешно закрытых задач

    Умеем

    • Сделать корпоративный сайт или интернет-магазин
    • Добавить на сайт новый функционал
    • Увеличить продажи в 2–3 раза
    • Разработать стратегию развития
    • Внедрить CRM-систему
    • Подключить сквозную аналитику
    • Связать сайт с 1С
    • Автоматизировать рутинные процессы
    • Продвинуть сайт в поисковиках
    • Запустить контекстную рекламу
    • Продвинуть во ВКонтакте и Instagram
    • Улучшить репутацию компании в сети
    • Научить правильно считать прибыль
    • Сделать аудит сайта / системы продаж / маркетинга.
    Почему выбирают нас:

    Работаем по модели SOSTAC. Анализируем, ставим цели, строим стратегии, планируем, действуем и контролируем.

    Предлагаем улучшения. Нам не все равно, что будет с проектом клиента.

    Принимаем решения на основе измеримых данных (data-driven).

    Команда профессионалов, увлеченных идеей приносить пользу.

    Не боимся спорить, если идея клиента нам кажется неэффективной.

    Наше портфолио https://web-aim.ru/portfolio-web-aim/

    https://web-aim.ru/