Делаем и развиваем интернет-магазины

Компетенции

Веб-разработка

Создаем и развиваем e-commerce проекты.

Маркетинг

Внедряем маркетинг в компанию или берем задачи на аутсорс, связываем воедино онлайн и офлайн процессы.

Продвижение

Контекстная реклама, SEO, SMM, E-mail, контент-маркетинг. Подберем оптимальный набор.

Дизайн

От логотипа до брендбука.

Стратегия, аналитика и отчетность

Поставим цели, которые можно измерить, дадим рекомендации по их достижению, поможем оценить и контролировать результаты. Покажем, как принимать решения на основе отчетов.

Интеграция

Внедряем CRM и системы управления проектами. Связываем сайт с 1С. Подключаем платежные системы и настраиваем связи со службами доставки.

Тех. поддержка

Следим, чтобы ваши ресурсы бесперебойно работали. Избавим от хлопот с доменами, серверами и другими техническими моментами.

2013 Год основания компании

200+ Реализованных проектов

3 Три года – средний срок сотрудничества с нашими клиентами

10000 Свыше десяти тысяч успешно закрытых задач

Умеем

Сделать корпоративный сайт или интернет-магазин

Добавить на сайт новый функционал

Увеличить продажи в 2–3 раза

Разработать стратегию развития

Внедрить CRM-систему

Подключить сквозную аналитику

Связать сайт с 1С

Автоматизировать рутинные процессы

Продвинуть сайт в поисковиках

Запустить контекстную рекламу

Продвинуть во ВКонтакте и Instagram

Улучшить репутацию компании в сети

Научить правильно считать прибыль

Сделать аудит сайта / системы продаж / маркетинга.

Почему выбирают нас:

Работаем по модели SOSTAC. Анализируем, ставим цели, строим стратегии, планируем, действуем и контролируем.

Предлагаем улучшения. Нам не все равно, что будет с проектом клиента.

Принимаем решения на основе измеримых данных (data-driven).

Команда профессионалов, увлеченных идеей приносить пользу.

Не боимся спорить, если идея клиента нам кажется неэффективной.

Наше портфолио https://web-aim.ru/portfolio-web-aim/

https://web-aim.ru/