dmo1

Евгений dmo1

 
38 летПольша/Варшава
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб-сайты под ключ

Отзывы обо мне в основном аккаунте: https://fl.ru/users/onlineits/opinions/

Сайты под ключ: визитки, лендинги, магазины и веб-системы.

Опыт более 8 лет.

Постоянно на связи (8:00-20:00): скайп, телефон, почта.

Поэтапная оплата/СБР, без предоплат.

Юрлицо. Договор. Безнал (а также нал, Яндекс, Вебмани и т.п. по договоренности).

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Отзывы заказчиков
tolik_krylov
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$140
10 баллов
9 лет назад
Одностраничный сайт с формой захвата.
Спасибо за качественную работу и выполнение в срок. В будущем планирую еще несколько подобных проектов, обязательно к Вам обращусь.
Адекватный клиент, приятно работать. Оплатил все как и договаривались, за что большое спасибо.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$12/час
от $500от 5 дней
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