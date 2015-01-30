Веб-сайты под ключ
Отзывы обо мне в основном аккаунте: https://fl.ru/users/onlineits/opinions/
Сайты под ключ: визитки, лендинги, магазины и веб-системы.
Опыт более 8 лет.
Постоянно на связи (8:00-20:00): скайп, телефон, почта.
Поэтапная оплата/СБР, без предоплат.
Юрлицо. Договор. Безнал (а также нал, Яндекс, Вебмани и т.п. по договоренности).
Портфолио
- Cinema storm183 просмотра
- RZL - сайт агентства недвижимости185 просмотров
- Магазин автозапчастей158 просмотров
- BK Architects - сайт архитектурного бюро215 просмотров
- Landing page128 просмотров
- Landing page132 просмотра
- Landing page152 просмотра
- Adventure125 просмотров
- Online - интернет-провайдер (landing page)1342 просмотра
- Коттеджное строительство (landing page)239 просмотров
- Сайт дизайн-студии147 просмотров
- Origina - интернет-магазин ювелирных изделий162 просмотра
Отзывы заказчиков
$140
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за качественную работу и выполнение в срок. В будущем планирую еще несколько подобных проектов, обязательно к Вам обращусь.
Ответный отзыв
Адекватный клиент, приятно работать. Оплатил все как и договаривались, за что большое спасибо.
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$12/час
от $500от 5 дней
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