dmtrmahrov

Дмитрий dmtrmahrov

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
6 лет профессионально занимаюсь продумыванием развлекательных мероприятий (квестов и т.п.) на аудиторию от 10 до 300 человек.

С 2013 года работаю с детьми(1-11 класс) и студентами в рамках осенний,зимних и летних выездных школ.

В рамках этих проектов создаю и продумываю концепции внеучебной жизни, квесты, массовые игра от 10 до 300 человек.

За спиной более 20 сезонов и колоссальный объем опыта.

Сценарии
нет отзывов
$2/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$18/час
от 7 дней
нет рейтинга