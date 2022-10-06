6 лет профессионально занимаюсь продумыванием развлекательных мероприятий (квестов и т.п.) на аудиторию от 10 до 300 человек.

С 2013 года работаю с детьми(1-11 класс) и студентами в рамках осенний,зимних и летних выездных школ.

В рамках этих проектов создаю и продумываю концепции внеучебной жизни, квесты, массовые игра от 10 до 300 человек.

За спиной более 20 сезонов и колоссальный объем опыта.