6 лет профессионально занимаюсь продумыванием развлекательных мероприятий (квестов и т.п.) на аудиторию от 10 до 300 человек.
С 2013 года работаю с детьми(1-11 класс) и студентами в рамках осенний,зимних и летних выездных школ.
В рамках этих проектов создаю и продумываю концепции внеучебной жизни, квесты, массовые игра от 10 до 300 человек.
За спиной более 20 сезонов и колоссальный объем опыта.
Действие аккаунта приостановлено!
Сценарии
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$2/час
от $30от 2 дней
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Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$18/час
от 7 дней
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