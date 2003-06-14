Привет! Меня зовут Дима, я несколько лет занимаюсь дизайном и обработкой фотографий, я сделаю вам уникальный дизайн который обязательно понравиться!

==Услуги==

Векторные или растровые иллюстрации

Логотип

Полиграфия (брошюры/буклеты/визитки)

Баннеры (как для печати, так и для электронных носителей)

Иконки

Упаковка товара

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