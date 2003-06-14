dmtrzhb

Дмитрій Жабуровський dmtrzhb

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Привет! Меня зовут Дима, я несколько лет занимаюсь дизайном и обработкой фотографий, я сделаю вам уникальный дизайн который обязательно понравиться!

==Услуги==

  • Векторные или растровые иллюстрации
  • Логотип
  • Полиграфия (брошюры/буклеты/визитки)
  • Баннеры (как для печати, так и для электронных носителей)
  • Иконки
  • Упаковка товара
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Портфолио