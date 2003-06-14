Привет! Меня зовут Дима, я несколько лет занимаюсь дизайном и обработкой фотографий, я сделаю вам уникальный дизайн который обязательно понравиться!
==Услуги==
- Векторные или растровые иллюстрации
- Логотип
- Полиграфия (брошюры/буклеты/визитки)
- Баннеры (как для печати, так и для электронных носителей)
- Иконки
- Упаковка товара
Портфолио
- Текстовый логотип10 просмотров
- Реклама спорт-клуба12 просмотров
- Афиша фестиваля12 просмотров
- Логотип Ювелирной компании10 просмотров
- Логотип ветаптеки11 просмотров
- Иконки9 просмотров
- Логотип для энергетического напитка8 просмотров
- Векторная иллюстрация/плакат11 просмотров
- Дизайн банки энергетика13 просмотров