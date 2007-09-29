dmworkru

Гость dmworkru

 
47 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Создание баз данные, поддержка, поиск информации.

Профессионально создаем WEB-порталы Apache2.0+PHP5.0+MSSQL2000

Интернет-магазины автомобильной тематики в аренду.

ПАРСЕРЫ и ГРАББЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО.

Создание базы данных
Отзывы заказчиков
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
0 баллов
16 лет назад
Работа со статистикой Яндекса
Делается всё медленно, даже элементарные вещи - с большой кучей ошибок.
adivlin
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
0 баллов
16 лет назад
Сделать парсер
Ничего не сделал, сидит в скайпе, на мои сообщения не отвечает уже несколько недель. Если уж не может или не хочет делать, так бы и сказал... Не советую работать с такими людьми!
mhovard
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Парсер Яндекс-директа.
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