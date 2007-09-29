Создание баз данные, поддержка, поиск информации.
Профессионально создаем WEB-порталы Apache2.0+PHP5.0+MSSQL2000
Интернет-магазины автомобильной тематики в аренду.
ПАРСЕРЫ и ГРАББЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$150
0 баллов
16 лет назад
Делается всё медленно, даже элементарные вещи - с большой кучей ошибок.
$30
0 баллов
16 лет назад
Ничего не сделал, сидит в скайпе, на мои сообщения не отвечает уже несколько недель. Если уж не может или не хочет делать, так бы и сказал... Не советую работать с такими людьми!
$1
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!