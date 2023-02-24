dmytriienko

Дмитрий Дмитриенко dmytriienkodmytriienko
26 летУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
UI/UX Designer
Привет, меня зовут Дима - я UI/UX Designer!
Я разносторонний и адаптируемый человек, который принимает изменения и ищет новые вызовы. Благодаря сертификации и сильному набору навыков я хорошо подготовлен для решения сложных и амбициозных проектов. Я стремлюсь сотрудничать с другими для достижения успеха в реализации сложных задач.
Мои контакты:
Telegram: @yadmytroooo
Моб.: +380673299230