dmytriienko

UI/UX Designer

Привет, меня зовут Дима - я UI/UX Designer!

Я разносторонний и адаптируемый человек, который принимает изменения и ищет новые вызовы. Благодаря сертификации и сильному набору навыков я хорошо подготовлен для решения сложных и амбициозных проектов. Я стремлюсь сотрудничать с другими для достижения успеха в реализации сложных задач.

Мои контакты:

Telegram: @yadmytroooo

Моб.: +380673299230