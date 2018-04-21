Для того, что бы узнать более детальную информацию обо мне и посмотреть примеры моих работ, вы можете пройти по ссылке на мой сайт-портфолио http://portfoli0.kl.com.ua/
Мои навыки
• HTML5 - семантическая верстка
• CSS3 - адаптивная верстка, CSS animations
• Знание и активное использование в проектах технологии CSS-Grid
• Хорошие знания JavaScriptи DOM на нативном уровне: область видимости, замыкания, наследование на прототипах,
механизм работы событий, понимание асинхронности
• JQuery - знание и умение пользоваться
• Bootstrap - знание и умение пользоваться
• Работас БД: MySQL
• Создание работ с помощью сборщика проектов Gulp.js
• Использование CSS - препроцессора(Sass)
• Знание AdobePhotoshop (работа с готовыми макетами)
• Уровень технического и разговорного английского: Intermediate, свободное чтение технической документации на английском
• Верстка макетов с нуля; опыт в адаптивной и кросс-браузерной верстки (наличие
собственного сайта-портфолио с примерами выполненных работ); верстка шаблонов с
макета, адаптация существующих шаблонов.
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