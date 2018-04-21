dmytry_tk

Дмитрий Ткачук dmytry_tk

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Front-end Developer

Для того, что бы узнать более детальную информацию обо мне и посмотреть примеры моих работ, вы можете пройти по ссылке на мой сайт-портфолио http://portfoli0.kl.com.ua/

Мои навыки 

•    HTML5 - семантическая верстка

•    CSS3 - адаптивная верстка, CSS animations

•    Знание и активное использование в проектах технологии CSS-Grid

•    Хорошие знания JavaScriptи DOM на нативном уровне: область видимости, замыкания, наследование на прототипах,

механизм работы событий, понимание асинхронности

•    JQuery - знание и умение пользоваться

•    Bootstrap - знание и умение пользоваться

•    Работас БД:  MySQL

•    Создание работ с помощью сборщика проектов Gulp.js

•    Использование CSS - препроцессора(Sass)

•    Знание AdobePhotoshop (работа с готовыми макетами)

•    Уровень технического и разговорного английского: Intermediate, свободное чтение технической документации на английском

•    Верстка макетов с нуля; опыт в адаптивной и кросс-браузерной верстки (наличие

собственного сайта-портфолио с примерами выполненных работ); верстка шаблонов с

макета, адаптация существующих шаблонов.

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Отзывы заказчиков

guest_15090137489678
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Верстка для главной страницы мобильной версии интернет магазина
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