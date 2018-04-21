Front-end Developer

Для того, что бы узнать более детальную информацию обо мне и посмотреть примеры моих работ, вы можете пройти по ссылке на мой сайт-портфолио http://portfoli0.kl.com.ua/

Мои навыки

• HTML5 - семантическая верстка

• CSS3 - адаптивная верстка, CSS animations

• Знание и активное использование в проектах технологии CSS-Grid

• Хорошие знания JavaScriptи DOM на нативном уровне: область видимости, замыкания, наследование на прототипах,

механизм работы событий, понимание асинхронности

• JQuery - знание и умение пользоваться

• Bootstrap - знание и умение пользоваться

• Работас БД: MySQL

• Создание работ с помощью сборщика проектов Gulp.js

• Использование CSS - препроцессора(Sass)

• Знание AdobePhotoshop (работа с готовыми макетами)

• Уровень технического и разговорного английского: Intermediate, свободное чтение технической документации на английском

• Верстка макетов с нуля; опыт в адаптивной и кросс-браузерной верстки (наличие

собственного сайта-портфолио с примерами выполненных работ); верстка шаблонов с

макета, адаптация существующих шаблонов.