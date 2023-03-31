dnodostignyto

Здравствуйте!



Меня зовут Даня, я — дизайнер. Начал свой путь в 2015 году в университете. За период обучения реализовал более 20 успешных проектов на базе университета/города, разработал более 50 фирменных стилей для мероприятий, вел не менее 13 страниц в социальных сетях, а также прошел более 5 курсов по повышению знаний в сфере дизайна.

Технические навыки:

• CorelDRAW;

• Adobe Illustrator;

• Adobe Photoshop;

• Adobe Premiere Pro;

• Figma;

• MS Office.

Профессиональные навыки:

• Дизайн полиграфической продукции;

• разработка фирменного стиля;

• оформление социальных сетей;

• создание иллюстраций;

• создание сувенирной продукции;

• копирайтинг/рерайтинг;

• оформление стартапов для грантовой поддержки.