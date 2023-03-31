dnodostignyto

Здравствуйте!
Меня зовут Даня, я — дизайнер. Начал свой путь в 2015 году в университете. За период обучения реализовал более 20 успешных проектов на базе университета/города, разработал более 50 фирменных стилей для мероприятий, вел не менее 13 страниц в социальных сетях, а также прошел более 5 курсов по повышению знаний в сфере дизайна.
Технические навыки:
• CorelDRAW;
• Adobe Illustrator;
• Adobe Photoshop;
• Adobe Premiere Pro;
• Figma;
• MS Office.
Профессиональные навыки:
• Дизайн полиграфической продукции;
• разработка фирменного стиля;
• оформление социальных сетей;
• создание иллюстраций;
• создание сувенирной продукции;
• копирайтинг/рерайтинг;
• оформление стартапов для грантовой поддержки.