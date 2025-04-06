Добрый день. Меня зовут Дмитрий.
Уже почти 5 лет, я занимаюсь разработкой сайтов различного уровня сложности.
Занимаюсь: адаптивной вёрсткой, написанием скриптов, устанавливаю вёрстку на CMS, пишу анимацию кодом, программирую магазины, порталы, приложения.
Доработки других проектов.
Использую всегда только современный подход к разработке, будь то вёрстка или программирование.
Люблю свою работу, делаю её всегда качественно и с полной отдачей. На любые Ваши вопросы, даю полные и развёрнутые ответы или рекомендации. Составляю технические задания проектов.
Работаю без предоплаты, потому что верю что порядочных людей больше.
Гарантия на верстку. Я быстро и бесплатно, без ограничения по времени, исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Моё направление:
Адаптивная вёрстка (HTML / JSX).
Программирование: JavaScript ?ES5-6.
Разработка анимации: JavaScript, html5, css3, svg.
Установка на CMS(MODx, WordPress).
Использую в работе:
Html / Pug
Css / Less / Scss
?Gulp / Webpack
Bootstrap 3/4
?Flexbox
JavaScript / jQuery
SVG animations
PHP
MODx / WordPress
Git
Photoshop / Illustrator / Sketch
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/dNosikov
По всем вопросам и предложениям пишите на почту, телеграм или в личку.
Если у Вас имеются какие то вопросы ко мне, пишите, отвечаю всегда и как правило быстро.