Адаптивная вёрстка и программирование.

Добрый день. Меня зовут Дмитрий.

Уже почти 5 лет, я занимаюсь разработкой сайтов различного уровня сложности.

Занимаюсь: адаптивной вёрсткой, написанием скриптов, устанавливаю вёрстку на CMS, пишу анимацию кодом, программирую магазины, порталы, приложения.

Доработки других проектов.

Использую всегда только современный подход к разработке, будь то вёрстка или программирование.

Люблю свою работу, делаю её всегда качественно и с полной отдачей. На любые Ваши вопросы, даю полные и развёрнутые ответы или рекомендации. Составляю технические задания проектов.

Работаю без предоплаты, потому что верю что порядочных людей больше.

Гарантия на верстку. Я быстро и бесплатно, без ограничения по времени, исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Моё направление:

Адаптивная вёрстка (HTML / JSX).

Программирование: JavaScript ?ES5-6.

Разработка анимации: JavaScript, html5, css3, svg.

Установка на CMS(MODx, WordPress).

Использую в работе:

Html / Pug

Css / Less / Scss

?Gulp / Webpack

Bootstrap 3/4

?Flexbox

JavaScript / jQuery

SVG animations

PHP

MODx / WordPress

Git

Photoshop / Illustrator / Sketch

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/dNosikov

По всем вопросам и предложениям пишите на почту, телеграм или в личку.

Если у Вас имеются какие то вопросы ко мне, пишите, отвечаю всегда и как правило быстро.