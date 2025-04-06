dnosikov

Дмитрий dnosikov

 
45 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Адаптивная вёрстка и программирование.

Добрый день. Меня зовут Дмитрий.

Уже почти 5 лет, я занимаюсь разработкой сайтов различного уровня сложности.

Занимаюсь: адаптивной вёрсткой, написанием скриптов, устанавливаю вёрстку на CMS, пишу анимацию кодом, программирую магазины, порталы, приложения.

Доработки других проектов. 

Использую всегда только современный подход к разработке, будь то вёрстка или программирование.

Люблю свою работу, делаю её всегда качественно и с полной отдачей. На любые Ваши вопросы, даю полные и развёрнутые ответы или рекомендации. Составляю технические задания проектов.

Работаю без предоплаты, потому что верю что порядочных людей больше.

Гарантия на верстку.  Я быстро и бесплатно, без ограничения по времени, исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Моё направление:

  • Адаптивная вёрстка (HTML / JSX).

  • Программирование: JavaScript ?ES5-6.

  • Разработка анимации: JavaScript, html5, css3, svg.

  • Установка на CMS(MODx, WordPress).

Использую в работе:

  • Html / Pug

  • Css / Less / Scss

  • ?Gulp / Webpack

  • Bootstrap 3/4

  • ?Flexbox

  • JavaScript / jQuery

  • SVG animations

  • PHP

  • MODx / WordPress

  • Git

  • Photoshop / Illustrator / Sketch

Контакты:

Если у Вас имеются какие то вопросы ко мне, пишите, отвечаю всегда и как правило быстро.

Портфолио