3 ошибки, которые приводят к падению конверсии сайта

Ошибка 1. Выбор неправильного подрядчика

Нужно выбирать команду, которая точно знает, как сделать сайт КЛАССНЫМ и не задаст лишних вопросов. Иначе сайт становится еще одной головной болью, которую вы должны контролировать.

Как получается на самом деле:

- Привет, сделай сайт.

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- А какой дизайн?

- А сколько блоков?

- А какое наполнение?

...печатает...

Мы делаем все!

Что делаете вы:

Скидываете нам понравившиеся вам сайты

Проводим анализ конкурентов

Выявляем истинную ЦА и ее боли

Прорабатываем тексты и смыслы

Создаем прототип сайта

Создаем индивидуальный стиль проекта (цвета, шрифты и тд)

Разрабатываем дизайн в Фотошопе

Адаптируем под мобильные устройства

Верстаем сайт

Ошибка 2. Сайт создает дизайнер, а не маркетолог.

Сайт - это не произведение искусства, а инструмент по привлечению клиентов. Дизайнер никогда не создаст эффективный сайт! Ведь он отвечает за красивую картинку, а не за конверсию. Поэтому нанимая группу художников вместо маркетологов вы рискуете потерять деньги

Какие маркетинговые приемы мы используем в своей работе:

Преимущества бьют в самое больное место ЦА (досконально изучаем нишу)

Углообразная форма многоугольника обращает внимание посетителя на автора продукта.

Цифра "3" выполнена в стиле ТикТока. Узнаваемость и привычность располагают человека, ведь он попадает в среду, где ему ранее было комфортно.

Генетически заложено, что красный цвет концентрирует внимание.

Ошибка 3. Выбор неорганизованного подрядчика.

Который:

Работает ночью

Выходит на связь тогда, когда им удобно

Сбивает сроки

Имеет низкую работоспособность

Создается впечатление, что сайт делают не они, а вы. Подслеповаты и невнимательны, они словно дети - за ними нужен глаз да глаз.

НО! Заказывая разработку лендинга у нас:

Полный контроль работой веду я, Даниил.

Опыт более 7 лет

Все головные боли беру на себя. Вам выдается готовый проект без ошибок

Проводим созвон

Разрабатываем макет сайта

Создаем дизайн сайта

Верстаем сайт на Tilda

Преимущества:

Отчитываемся каждый день

Работаем с 8.00 до 20.00 МСК

сделаем сайт за 3-7 дней

Давайте знакомиться!

Я:

Даниил Васильев, г. Магнитогорск. Мы вместе с командой поможем создать высококонверсионный сайт.

Команда:

Анна Бобровская. Веб - дизайнер

Василий Савченко. Маркетолог.

Макс Шерберг. Копирайтер.

Артемий Савельев. Верстальщик.

﻿Гарантии

Мы гарантируем создание конверсионного сайта.

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