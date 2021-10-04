Даниил Васильев do_good_sitesdo_good_sites
Ошибка 1. Выбор неправильного подрядчика
Нужно выбирать команду, которая точно знает, как сделать сайт КЛАССНЫМ и не задаст лишних вопросов. Иначе сайт становится еще одной головной болью, которую вы должны контролировать.
Как получается на самом деле:
- Привет, сделай сайт.
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- А какой дизайн?
- А сколько блоков?
- А какое наполнение?
...печатает...
Мы делаем все!
Что делаете вы:
- Скидываете нам понравившиеся вам сайты
- Проводим анализ конкурентов
- Выявляем истинную ЦА и ее боли
- Прорабатываем тексты и смыслы
- Создаем прототип сайта
- Создаем индивидуальный стиль проекта (цвета, шрифты и тд)
- Разрабатываем дизайн в Фотошопе
- Адаптируем под мобильные устройства
- Верстаем сайт
Ошибка 2. Сайт создает дизайнер, а не маркетолог.
Сайт - это не произведение искусства, а инструмент по привлечению клиентов. Дизайнер никогда не создаст эффективный сайт! Ведь он отвечает за красивую картинку, а не за конверсию. Поэтому нанимая группу художников вместо маркетологов вы рискуете потерять деньги
Какие маркетинговые приемы мы используем в своей работе:
- Преимущества бьют в самое больное место ЦА (досконально изучаем нишу)
- Углообразная форма многоугольника обращает внимание посетителя на автора продукта.
- Цифра "3" выполнена в стиле ТикТока. Узнаваемость и привычность располагают человека, ведь он попадает в среду, где ему ранее было комфортно.
- Генетически заложено, что красный цвет концентрирует внимание.
Ошибка 3. Выбор неорганизованного подрядчика.
Который:
- Работает ночью
- Выходит на связь тогда, когда им удобно
- Сбивает сроки
- Имеет низкую работоспособность
Создается впечатление, что сайт делают не они, а вы. Подслеповаты и невнимательны, они словно дети - за ними нужен глаз да глаз.
НО! Заказывая разработку лендинга у нас:
Полный контроль работой веду я, Даниил.
- Опыт более 7 лет
- Все головные боли беру на себя. Вам выдается готовый проект без ошибок
- Проводим созвон
- Разрабатываем макет сайта
- Создаем дизайн сайта
- Верстаем сайт на Tilda
- Отчитываемся каждый день
- Работаем с 8.00 до 20.00 МСК
- сделаем сайт за 3-7 дней
Давайте знакомиться!
Я:
Даниил Васильев, г. Магнитогорск. Мы вместе с командой поможем создать высококонверсионный сайт.
Команда:
- Анна Бобровская. Веб - дизайнер
- Василий Савченко. Маркетолог.
- Макс Шерберг. Копирайтер.
- Артемий Савельев. Верстальщик.
ГарантииМы гарантируем создание конверсионного сайта. В противном случае создадим 2-й вариант сайта и проведем бесплатное сплит - тестирование
НАЙДИТЕ НА РЫНКЕ ДЕШЕВЛЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ И МЫ СДЕЛАЕМ ВАМ САЙТ БЕСПЛАТНО
Напишите, и мы проведем вам бесплатную консультацию!
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