do_good_sites

Даниил Васильев do_good_sites

 
33 годаРоссия/Магнитогорск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3 ошибки, которые приводят к падению конверсии сайта

Ошибка 1. Выбор неправильного подрядчика

Нужно выбирать команду, которая точно знает, как сделать сайт КЛАССНЫМ и не задаст лишних вопросов. Иначе сайт становится еще одной головной болью, которую вы должны контролировать.

Как получается на самом деле:

- Привет, сделай сайт.

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- А какой дизайн?

- А сколько блоков?

- А какое наполнение?

...печатает...

Мы делаем все!

Что делаете вы:

  • Скидываете нам понравившиеся вам сайты
Что делаем мы:

  • Проводим анализ конкурентов
  • Выявляем истинную ЦА и ее боли
  • Прорабатываем тексты и смыслы
  • Создаем прототип сайта
  • Создаем индивидуальный стиль проекта (цвета, шрифты и тд)
  • Разрабатываем дизайн в Фотошопе
  • Адаптируем под мобильные устройства
  • Верстаем сайт

Ошибка 2. Сайт создает дизайнер, а не маркетолог.

Сайт - это не произведение искусства, а инструмент по привлечению клиентов. Дизайнер никогда не создаст эффективный сайт! Ведь он отвечает за красивую картинку, а не за конверсию. Поэтому нанимая группу художников вместо маркетологов вы рискуете потерять деньги

Какие маркетинговые приемы мы используем в своей работе:

  • Преимущества бьют в самое больное место ЦА (досконально изучаем нишу)
  • Углообразная форма многоугольника обращает внимание посетителя на автора продукта.
  • Цифра "3" выполнена в стиле ТикТока. Узнаваемость и привычность располагают человека, ведь он попадает в среду, где ему ранее было комфортно.
  • Генетически заложено, что красный цвет концентрирует внимание.

Ошибка 3. Выбор неорганизованного подрядчика.

Который:

  • Работает ночью
  • Выходит на связь тогда, когда им удобно
  • Сбивает сроки
  • Имеет низкую работоспособность
Фрилансерам нужен постоянный контроль и проверка:

Создается впечатление, что сайт делают не они, а вы. Подслеповаты и невнимательны, они словно дети - за ними нужен глаз да глаз.

НО! Заказывая разработку лендинга у нас:

Полный контроль работой веду я, Даниил.

  • Опыт более 7 лет
  • Все головные боли беру на себя. Вам выдается готовый проект без ошибок
Как проходит работа у нас

  • Проводим созвон
  • Разрабатываем макет сайта
  • Создаем дизайн сайта
  • Верстаем сайт на Tilda
Преимущества:

  • Отчитываемся каждый день
  • Работаем с 8.00 до 20.00 МСК
  • сделаем сайт за 3-7 дней

Давайте знакомиться!

Я:

Даниил Васильев, г. Магнитогорск. Мы вместе с командой поможем создать высококонверсионный сайт.

Команда:

  • Анна Бобровская. Веб - дизайнер
  • Василий Савченко. Маркетолог.
  • Макс Шерберг. Копирайтер.
  • Артемий Савельев. Верстальщик.

﻿Гарантии

Мы гарантируем создание конверсионного сайта. В противном случае создадим 2-й вариант сайта и проведем бесплатное сплит - тестирование

НАЙДИТЕ НА РЫНКЕ ДЕШЕВЛЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ И МЫ СДЕЛАЕМ ВАМ САЙТ БЕСПЛАТНО

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