Специализируюсь на разработке
логотипов
фирменного стиля
Рисунков и иллюстраций
Константинов Алексей Владимирович
год рождения 1985.
ОПЫТ РАБОТЫ:
с 2005г занимаюсь графическим дизайном, а именно разработкой фирменного стиля, логотипов, различной полиграфии.
ОБРАЗОВАНИЕ
1996 – 2000 г. Детская художественная школа
2000- 2002г. «Открытый педагогически университет им. Шолохова»
Факультет «Дизайн»
2003-2008г. «Кубанский Государственный Университет», художественно-графический факультет, специализация промышленная графика.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Photoshop, Illustrator, InDesign.
Рисунок, живопись.
ХАРАКТЕР:
Творческий, добросовестный, ответственный.
ПРОЧЕЕ:
Не курю, женат, любимое дело - рисование, дизайн.
Режым работы:
с 9:00 до 11:00
перерыв:
с 13:00 до 14:00
выходные:
Суббота, Воскресенье (а также все официально не рабочие дни)
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