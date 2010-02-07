ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ !!!

Специализируюсь на разработке

логотипов

фирменного стиля

Рисунков и иллюстраций

Константинов Алексей Владимирович

год рождения 1985.

ОПЫТ РАБОТЫ:

с 2005г занимаюсь графическим дизайном, а именно разработкой фирменного стиля, логотипов, различной полиграфии.

ОБРАЗОВАНИЕ

1996 – 2000 г. Детская художественная школа

2000- 2002г. «Открытый педагогически университет им. Шолохова»

Факультет «Дизайн»

2003-2008г. «Кубанский Государственный Университет», художественно-графический факультет, специализация промышленная графика.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Photoshop, Illustrator, InDesign.

Рисунок, живопись.

ХАРАКТЕР:

Творческий, добросовестный, ответственный.

ПРОЧЕЕ:

Не курю, женат, любимое дело - рисование, дизайн.

Режым работы:

с 9:00 до 11:00

перерыв:

с 13:00 до 14:00

выходные:

Суббота, Воскресенье (а также все официально не рабочие дни)