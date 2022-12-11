UX/UI Designer, Лэндинги, Сайты.
Не только кнопки нажимаю, но и душу вкладываю ;)
Всем привет, я ux/ui designer из Минска. Однако сейчас смотрю восток сидя в Узбекистане (не такой он уж и солнечный, как все говорят). Развиваюсь, обучаюсь и делаю это с наслаждением.
Можете со мной связаться так же здесь:
🌷 Telegram: nstnk_24
🌷 Instagram: https://www.instagram.com/nstnk_design
🌷 E-mail [email protected]
Цены: (обычно) 50$ за лендинг, 10$ доп. страница, 10$ адаптив
Однако все индивидуально под проект, давайте обсудим 💎💎💎
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
2 года назад
Figma
Профи своего дела. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно работать с ним!