UX/UI Designer, Лэндинги, Сайты.

Не только кнопки нажимаю, но и душу вкладываю ;)

Всем привет, я ux/ui designer из Минска. Однако сейчас смотрю восток сидя в Узбекистане (не такой он уж и солнечный, как все говорят). Развиваюсь, обучаюсь и делаю это с наслаждением.

Можете со мной связаться так же здесь:

🌷 Telegram: nstnk_24

🌷 Instagram: https://www.instagram.com/nstnk_design

🌷 E-mail [email protected]

Цены: (обычно) 50$ за лендинг, 10$ доп. страница, 10$ адаптив

Однако все индивидуально под проект, давайте обсудим 💎💎💎