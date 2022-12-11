dobriizuk

Анастасия dobriizuk

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
UX/UI Designer, Лэндинги, Сайты.

Не только кнопки нажимаю, но и душу вкладываю ;)

Всем привет, я ux/ui designer из Минска. Однако сейчас смотрю восток сидя в Узбекистане (не такой он уж и солнечный, как все говорят). Развиваюсь, обучаюсь и делаю это с наслаждением.

Можете со мной связаться так же здесь:

&#127799; Telegram: nstnk_24

&#127799; Instagram: https://www.instagram.com/nstnk_design

&#127799; E-mail [email protected]

Цены: (обычно) 50$ за лендинг, 10$ доп. страница, 10$ адаптив

Однако все индивидуально под проект, давайте обсудим &#128142;&#128142;&#128142;

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Отзывы заказчиков

sosweet666
Андрей 
26 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)
$100
10 баллов
2 года назад
Дизайн небольшого инет магазина в Фигме, есть шаблон в фигме
Figma
Профи своего дела. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, приятно работать с ним!
Ответный отзыв