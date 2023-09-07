Андрей Добрянский, самый добрый и лояльный копирайтер

В копирайтинге почти 9 лет, предпочитаю работать с небольшими объёмами - ценю краткие и ёмкие тексты (тематика указана в анкете). Абсолютно не разбираюсь в компьютерных программах, биржевых торгах, ставках в казино. Стараюсь избегать медицины, химии. Но если это рерайт, то можно писать обо всём. Работал преподавателем, был предпринимателем, рекламщиком и сетевиком. До копирайтинга писал рассказы и стихи; из хобби – музыка, политика, история, кино, ржака, смешные ролики для YouTube. Уважаю свободу творчества, креативный подход. Фирменная фишка текстов – минимум повтора слов. Если необходимы описание технологии или какая-то аналитика, то от Вас нужна конкретная информация: я без понятия, через сколько подействует тринигидрид формацилла в теле тушканчика или где лучшие пирожки в Луцке.

Жадность презираю, но хочется не работать, но и зарабатывать. Пишу за любую оптату, но более щедрые клиенты в приоритете: не всегда есть желание портить зрение 3-4 часа ради булки). Могу писать тексты на украинском языке, но думаю на русском (уроженец Донбасса). Из-за драматических событий, после 2014 года, сменил несколько городов: Черкассы, Константиновка, Умань, Белая Церковь.

Примеры работ

https://lotofsense.com/ru/music/smysl-pesni-poezd-v-ogne-gruppa-akvarium/

https://dzen.ru/a/ZHSpmxL5u3p6eMWU

https://setka-kit.ru/kompaniya/blog/opalubka-dlya-zabora-svoimi-rukami/

https://dzen.ru/a/ZJ5vm_BL5jtI2RrT

https://mova.org.ua/zxc/654-yakisnij-girskolizhnij-odyag-zi-spetsializovanogo-magazina.html

https://lotofsense.com/ru/films/smysl-filma-nefarius-i-obyasnenie-kontsovki/

https://dzen.ru/a/ZM_sr-b39SUNWryP