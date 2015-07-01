Занимаюсь полным юридическим сопровождением деятельности юридического лица (производство, импорт, переработка, реализация продуктов питания):
изучение любых договоров, составление протоколов разногласий, проведение
переговоров, проверка контрагентов на предмет безопасной работы (в т.ч.
с использованием информации,имеющейся в базах данных некоторых
госорганов, остальная информация собирается из открытых источников). На
первый раз готов выполнить работу бесплатно, в дальнейшем - по
договоренности. Для достижения цели защиты интересов заказчика
необходимо полное описание проблемы, желаемых для заказчика условий
сделки, идентифицирующие данные контрагента в виде кода ЕГРПОУ: чем
полнее информация, тем лучше будет качество "предохранителей", которые
будут предусмотрены в договоре. Форму сопроводительного письма-заказа, в
котором Вы и изложите требуемую информацию (недостающую я смогу узнать в
телефонном режиме, если что-то будет непонятно), сброшу в ответ на Ваше
письмо на мою электронную почту. Телефон для связи 099-473-40-80. Адрес
электронной почты - [email protected]. Проверен будет не только договор,
но и сам контрагент. Срок выполнения заказа: проверка договора - до 20
ч. дня, в котором размещена заявка; проверка контрагента - 1-2 рабочих
дня. Виталий.