Создание, проверка договоров; проверка контрагентов на предмет безопасной работы

Занимаюсь полным юридическим сопровождением деятельности юридического лица (производство, импорт, переработка, реализация продуктов питания):

изучение любых договоров, составление протоколов разногласий, проведение

переговоров, проверка контрагентов на предмет безопасной работы (в т.ч.

с использованием информации,имеющейся в базах данных некоторых

госорганов, остальная информация собирается из открытых источников). На

первый раз готов выполнить работу бесплатно, в дальнейшем - по

договоренности. Для достижения цели защиты интересов заказчика

необходимо полное описание проблемы, желаемых для заказчика условий

сделки, идентифицирующие данные контрагента в виде кода ЕГРПОУ: чем

полнее информация, тем лучше будет качество "предохранителей", которые

будут предусмотрены в договоре. Форму сопроводительного письма-заказа, в

котором Вы и изложите требуемую информацию (недостающую я смогу узнать в

телефонном режиме, если что-то будет непонятно), сброшу в ответ на Ваше

письмо на мою электронную почту. Телефон для связи 099-473-40-80. Адрес

электронной почты - [email protected]. Проверен будет не только договор,

но и сам контрагент. Срок выполнения заказа: проверка договора - до 20

ч. дня, в котором размещена заявка; проверка контрагента - 1-2 рабочих

дня. Виталий.