doctorr

Гость doctorr

 
63 годаУкраина/Днепр
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

По специальности врач – педиатр, км.н., доцент, Имею опыт сотрудничества с украинскими медицинскими СМИ, росийскими медицинскими Интернет-изданиями. Автор 78 печатных работ, в том числе 2 справочника по вопросам фармакотерапии (рациональная антибиотикотерапия, фармакотерапия заболеваний органов пищеварения у детей), имею публикации направленные на продвижение лекарственных средств. Владею, английским (читаю без словаря), украинским (могу грамотно написать медстатью) грамотный пользователь ПК