Есть сайт посвященный сравнительно редкому и потому плохо дианосцируемому заболеванию. Тем не менее данной патологией страдают довольно много детей, родители которых и лечащие врачи нуждаются в совете. Ищу партнера, который поможет раскрутитьмой кустарно и грубо ...
По специальности врач – педиатр, км.н., доцент, Имею опыт сотрудничества с украинскими медицинскими СМИ, росийскими медицинскими Интернет-изданиями. Автор 78 печатных работ, в том числе 2 справочника по вопросам фармакотерапии (рациональная антибиотикотерапия, фармакотерапия заболеваний органов пищеварения у детей), имею публикации направленные на продвижение лекарственных средств. Владею, английским (читаю без словаря), украинским (могу грамотно написать медстатью) грамотный пользователь ПК
- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт17 лет назад