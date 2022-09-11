Адаптивная и ответственная верстка сайтов

Перспективный программист, решивший заработать на кофе версткой.

Делаю верстку сайтов ответственно и вовремя, а по цене всегда можно договориться!

Использую сборщик Gulp, препроцессор Sass на Scss, HTML5, CSS3, БЭМ.

Помимо этого знаю React, Mobx, Axios, NodeJS, Express, MongoDB, немного C# и Python.

Не беру предоплаты, чтобы Вам было спокойнее!

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