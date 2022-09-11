Адаптивная и ответственная верстка сайтов
Перспективный программист, решивший заработать на кофе версткой.
Делаю верстку сайтов ответственно и вовремя, а по цене всегда можно договориться!
Использую сборщик Gulp, препроцессор Sass на Scss, HTML5, CSS3, БЭМ.
Помимо этого знаю React, Mobx, Axios, NodeJS, Express, MongoDB, немного C# и Python.
Не беру предоплаты, чтобы Вам было спокойнее!
Контакты:
- E-mail: [email protected]
- Телефон: 8-969-284-55-96
- Телеграм: @undefffined
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Aperture - - - Лендинг5 просмотров
- 3Masks --- Магазин с сервером и клиентом19 просмотров
- Cootels --- Лендинг62 просмотра