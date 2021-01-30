doitfaster

📚 Помощь школьникам и студентам 1-2 курсов

 Перечень дисциплин: Высшая математика, ООП (C#), Python, Компьютерная инженерная графика (работы от руки и в КОМПАС-3D) 

 Возможна помощь в написании сочинений/эссе/рефератов.

 Помимо перечисленных дисциплин имею 4 года опыта в области графического дизайна (Adobe Photoshop, Cinema 4D). Принимаю заказы по созданию баннеров, визиток, оформлению страниц в социальных сетях.

 Всегда готов к тесному сотрудничеству. Не берусь за задания, которые не осилю сделать качественно и до истечения требуемых заказчиком сроков. Охотно приму ваши пожелания относительно заказа и по необходимости внесу правки после выполнения.

 Оплата производится после выполнения заказа. 