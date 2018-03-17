dokerdoker99

Нужна помощь с настроикой данного контроллера CONTROLLER DJ-TECH I-MIX USB DJ-KONSOLE MIDI 2 кто знает как заставить работать эту хрень, пожалуйста отпишитесь!
Музыка и Звуки1 заявка
Закрыт
7 лет назад
Нужна помощь с настроикой данного контроллера CONTROLLER DJ-TECH I-MIX USB DJ-KONSOLE MIDI 2 кто знает как заставить работать эту хрень, пожалуйста отпишитесь!
Имеются игровые архивы формата .npk (архивы эти редкие и встречаются в китайских играх) Распаковать архив получилось, в нём много файлов формата .dat я их отредактировал но запаковать опять в формат npk не получается стандартными ...