Нам требуется фрилансер для технического проекта, требующего знаний в области медицины. Имеется: прейскурант с наименованиями процедур и цен на них. Необходимо рассортировать их по категориям (разделам медицины), обозначая категории числами. Также, возможна переработка текста (это при дальнейшем ...