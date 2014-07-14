Требуется копирайтер на создание нескольких статей про клиники в Израиле по городам страны (города: Хайфа, Тель-Авив, Иерусалим, Беэр Шева). Проживание в стране в прошлом или близкое знакомство с географией и реалиями Израиля (для репатриации или ...
- $50Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нам требуется фрилансер для технического проекта, требующего знаний в области медицины. Имеется: прейскурант с наименованиями процедур и цен на них. Необходимо рассортировать их по категориям (разделам медицины), обозначая категории числами. Также, возможна переработка текста (это при дальнейшем ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется фрилансер для добавления страниц на сайты. Знание иностранных языков (европейских - французский, немецкий, итальянский, польский и т.д.) - преимущество. В своей заявке укажите знание и\или возможность ориентироваться в тексте на незнакомом языке, опыт работы ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
На сегодня-завтра, перевод недлинной статьи на английском. 2$ за 1000 збп. Документ в приложении. Для теста перевод первых 2 строк: While chemotherapy is often a life-saving treatment for cancerous tumors, choosing the right chemo for each ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $40
Требуются транскрипции видео, 13 видеороликов, от 4-15 минут - 40$Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Требуется копирайтер-переводчик для переработки новостных статей с иврита на русский - переработка до 1,000 збп. 4$ за каждую статью. Работа в больших объемах, не менее 5-и в неделю.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $200
Здравствуйте. Нам требуется копирайтер или блоггер способный создать 100 постов про Израиль по заданным темам. Интерес к стране или близкий опыт общения с израильтянами или проживание в стране в прошлом - плюс и значительное облегчение работы. Посты ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад