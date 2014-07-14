dokisra

Мария Кудрявцева dokisra

 
43 годаИзраиль/Хайфа
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуются статьи на тематику лечения в Израиле

    $50

    Требуется копирайтер на создание нескольких статей про клиники в Израиле по городам страны (города: Хайфа, Тель-Авив, Иерусалим, Беэр Шева). Проживание в стране в прошлом или близкое знакомство с географией и реалиями Израиля (для репатриации или ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется фрилансер с медицинским образованием

    $100

    Нам требуется фрилансер для технического проекта, требующего знаний в области медицины. Имеется: прейскурант с наименованиями процедур и цен на них. Необходимо рассортировать их по категориям (разделам медицины), обозначая категории числами. Также, возможна переработка текста (это при дальнейшем ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Добавление страниц на сайты (html+иностранные языки)

    Требуется фрилансер для добавления страниц на сайты. Знание иностранных языков (европейских - французский, немецкий, итальянский, польский и т.д.) - преимущество. В своей заявке укажите знание и\или возможность ориентироваться в тексте на незнакомом языке, опыт работы ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Короткий перевод с английского

    $5

    На сегодня-завтра, перевод недлинной статьи на английском. 2$ за 1000 збп. Документ в приложении. Для теста перевод первых 2 строк: While chemotherapy is often a life-saving treatment for cancerous tumors, choosing the right chemo for each ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копирайтер со знанием иврита

    $100

    Требуется копирайтер-переводчик для переработки новостных статей с иврита на русский - переработка до 1,000 збп. 4$ за каждую статью. Работа в больших объемах, не менее 5-и в неделю.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание постов про Израиль

    $200

    Здравствуйте. Нам требуется копирайтер или блоггер способный создать 100 постов про Израиль по заданным темам. Интерес к стране или близкий опыт общения с израильтянами или проживание в стране в прошлом - плюс и значительное облегчение работы. Посты ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
im_regen
Людмила 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Короткий перевод с английского
Приятно работать с Марией! Всегда на связи, четко ставит задачи, своевременно оплачивает работу. Сотрудничеством довольна, продолжаем работать. Всем рекомендую!
Результатом довольны, большое спасибо!
Ответный отзыв
Zhanna_CM
Жанна 
51 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Требуется фрилансер с медицинским образованием
Все четко и понятно! Технические сложности с оплатой были успешно решены! Очень комфортное и вежливое общение! Рекомендую!
Отличная работа, ответственный исполнитель, рекомендуем!
Ответный отзыв
Liliya77
Лилия 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Транскрипция видео-интервью
Спасибо за работу!
Проект выполнен удовлетворительно, спасибо.
Ответный отзыв
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Создание постов про Израиль
Мария, спасибо! Буду рада сотрудничеству! :) С уважением, Юлия
Отличные тексты, работа выполнена в срок. К сожалению не удалось завершить проект (по организационным причинам, а не по вине копирайтера). В будущем планируем продолжить сотрудничество.
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