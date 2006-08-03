$50
требуются админы на портал http://jobinternet.h10.ru/news.php раскрутка и т.д. Желательно иметь свои сайты и знать программирование..2-3 человека, 5$-10$ в месяц по началу...
Системное администрированиенет заявок
Закрыт
17 лет назад
требуются админы на портал http://jobinternet.h10.ru/news.php раскрутка и т.д. Желательно иметь свои сайты и знать программирование..2-3 человека, 5$-10$ в месяц по началу...
Нужно достать базу данных и изображения пример http://www.bestposter.ru или http://www.allposters.ru/ за 10$