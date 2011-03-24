doog

Евгений doog

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв
$40
10 баллов
14 лет назад
Разработать несложный дизайн для сайта
Евгений знает свое дело и подходит к нему с ответственностью и профессионализмом! Спасибо...