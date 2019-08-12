dorozhkinat52

Антонина dorozhkinat52

 
71 годРоссия/Томск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Жизнь, как велосипед: чтобы не упасть, надо все время двигаться вперед!

Какие качества нужны фрилансеру? Все верно – жизненный опыт и врожденные способности.

Уважать чужой труд я научена с детства. Мне нравится помогать людям.

Транскрибации училась у опытных специалистов, расшифровываю аудио - и видеозаписи, перепечатываю

сканированные тексты и фототексты, делаю копирайт.

Транскрибация
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