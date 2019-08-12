Жизнь, как велосипед: чтобы не упасть, надо все время двигаться вперед!

Какие качества нужны фрилансеру? Все верно – жизненный опыт и врожденные способности.

Уважать чужой труд я научена с детства. Мне нравится помогать людям.

Транскрибации училась у опытных специалистов, расшифровываю аудио - и видеозаписи, перепечатываю

сканированные тексты и фототексты, делаю копирайт.