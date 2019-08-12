Жизнь, как велосипед: чтобы не упасть, надо все время двигаться вперед!
Какие качества нужны фрилансеру? Все верно – жизненный опыт и врожденные способности.
Уважать чужой труд я научена с детства. Мне нравится помогать людям.
Транскрибации училась у опытных специалистов, расшифровываю аудио - и видеозаписи, перепечатываю
сканированные тексты и фототексты, делаю копирайт.
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Портфолио
- Видео Фокус Группы129 просмотров
- Вот так материализуются мысли. Вадим Зеланд.130 просмотров
- Василий Шохов и Игорь Алимов - Тема "Здоровье"129 просмотров
- Транскрибация, видео. День интенсива.118 просмотров
Транскрибация
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