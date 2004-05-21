Меня зовут Дарья. Живу в Чехии почти 2 года. Изучаю языки. Есть сертификат с чешского на B2, скоро будет сертификат с английского по международному уровню CEFR. В целом, говорю свободно на 4х языках. Увлекаюсь кино, видео, музыкальной сферой, оформлением прецентаций, брошюр и т.д. Планирую и дальше развиваться в искустве и культурной сфере. Прошла курсы в Карловом университете "Что такое фильм", имею сертификат. Там нас учили анализу, разбору любого элемента видео и фото формата. Много читаю разной литературы на разных языках, поэтому не плохо ориентируюсь в текстах. Хотела бы попросить не обращать внимания на возраст, я подхожу к работе очень ответсвенно и хочу уже набираться опыта. Буду рада любому заданию)