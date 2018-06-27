Front End разработка
Качественная вёрстка
- Из PSD-макетов
- Фиксированная, резиновая ,адаптивная
- Вёрстка писем
- Pixel perfect верска
- Соблюдение сроков
- Дипломированный специалист
- Всегда на связи
Используемые технологии:
- HTML, CSS, JS ( JQuery )
- Bootstrap или без фреймворков
- Sass, SCSS
- gulp
- Photoshop
Контакты:
Почта: [email protected]
Вконтакте: https://vk.com/denis_ostashov
Телефон: +7909 120 7242
Skype: denis_ostashov
Оплата Яндекс деньги, Сбербанк, WebMoney, qiwi
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