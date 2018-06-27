dostashov

Денис dostashov

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Front End разработка

Качественная вёрстка

  • Из PSD-макетов
  • Фиксированная, резиновая ,адаптивная
  • Вёрстка писем
  • Pixel perfect верска
  • Соблюдение сроков
  • Дипломированный специалист
  • Всегда на связи

Используемые технологии:

  • HTML, CSS, JS ( JQuery )
  • Bootstrap или без фреймворков
  • Sass, SCSS
  • gulp
  • Photoshop

Контакты:

Почта:   [email protected]

Вконтакте:  https://vk.com/denis_ostashov

Телефон: +7909 120 7242

Skype: denis_ostashov

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Отзывы заказчиков

lyudochka_black
Людмила 
32 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Верстка
BootstrapjQueryWordPress
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