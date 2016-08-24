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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Очень понравилось работать со Светланой, что собираюсь делать и в дальнейшем. Ее тексты не просто уникальны по программам проверки на плагиат, но и по содержанию - всегда емкие, содержательные, интересные и свежие. Такие материалы легко читаются, а это именно то, что нужно не только заказчику, но и любому пользователю сети, на которого в конечном итоге они и рассчитаны. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
С Натальей работать в удовольствие: деловые качества на высоте, всегда на связи, легка в общении. ТЗ предельно четкие, оплата в срок, своевременный отклик на любой вопрос, гибкий подход к исполнителю. Ни разу не пожалела, советую.