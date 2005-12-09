Мне нужна помощь закончить porting php-nuke's Emporium шоппинг карт module в cpg-nuke (http://cpgnuke.com). я уже сделал всю административную часть и надо доделать сам каталог. изначально Emporium shopping cart has была написана с register_globals ON. cpg-nuke имеет register_globals ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно добавить модуль амазона в osCommerce чтобы среди «нормальных» продуктов можно было продавать амазоновские. Amazon's цена -> osCommerce price Amazon's описание --> osCommerce' item's description Amazon's бранд --> osCommerce's brand Amazon's фото --> osCommerce's photo and so on. все ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $50
Мне нужна помощь закончить porting php-nuke's Emporium шоппинг карт module в cpg-nuke (http://cpgnuke.com). я уже сделал всю административную часть и надо доделать сам каталог. изначально Emporium shopping cart has была написана с register_globals ON. cpg-nuke ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Нужно добавить модуль амазона в osCommerce чтобы среди «нормальных» продуктов можно было продавать амазоновские. Чтоб добиться желаемого Amazon feed должен парсаться в стандартные fields osCommerce Амазон цена -> osCommerce цена Амазон описание товара -> osCommerce описание товара Амазон ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $50
Для удаленной работы требуются опытные PHP/MySQL девелоперы со знанием (или желанием/возможностью самообучиться) AJAX (PAJAX, SACK, SAJAX) Желательные навыки/опыт работы - с Open Source CMS, CRM, e-commerce пакетами (типа *-Nuke CMS, SugarCRM, Menalto gallery, osCommerce и т.д.) - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
Один мой заказчик встрепенулся тут на днях , что ему может понадобиться система для онлайн дизайна различных видов печатной продукции (биз. карты; приглашения; магниты). Это не первый его порыв на эту тему, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $50
Нужно добавить модуль амазона в osCommerce чтобы среди «нормальных» продуктов можно было продавать амазоновские. каждый предмет должен иметь как бы 3 состоаяния - стандартное (админ устанавливает свою цену и пишет сам описание.) - цена только ( админ сам ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Мне нужна датабаза подробных спецификаций portable media players. вот примерно какоы перечень параметров интересует http://portablemediaplayers.com/Compare.html (выберете группу, а потом предмет). я сам внесу названия, компании и фото, вам нужно будет максимально заполнить остальную информацию, ...Поиск информации6 заявокЗакрыт18 лет назад
Что есть - osCommerce 2.2 типа allcompared.com - Excel каталог мобильников (сэмпл аттачед) Что надо - Изменить кол-во описаний предмета в базе под число параметров в Excel каталоге. - Симпатично все это внедрить в темплейт отображения предмета (который ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад