dotbeyond

Иванов Дмитрий dotbeyond

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Доделка /переделка php-nuke модуля

    Мне нужна помощь закончить porting php-nuke's Emporium шоппинг карт module в cpg-nuke (http://cpgnuke.com). я уже сделал всю административную часть и надо доделать сам каталог. изначально Emporium shopping cart has была написана с register_globals ON. cpg-nuke имеет register_globals ...

    PHPHTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Amazon модуль для osCommerce

    Нужно добавить модуль амазона в osCommerce чтобы среди «нормальных» продуктов можно было продавать амазоновские. Amazon's цена -&gt; osCommerce price Amazon's описание --&gt; osCommerce' item's description Amazon's бранд --&gt; osCommerce's brand Amazon's фото --&gt; osCommerce's photo and so on. все ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Доделка /переделка php-nuke модуля

    $50

    Мне нужна помощь закончить porting php-nuke's Emporium шоппинг карт module в cpg-nuke (http://cpgnuke.com). я уже сделал всю административную часть и надо доделать сам каталог. изначально Emporium shopping cart has была написана с register_globals ON. cpg-nuke ...

    PHPHTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Amazon модуль для osCommerce

    Нужно добавить модуль амазона в osCommerce чтобы среди «нормальных» продуктов можно было продавать амазоновские. Чтоб добиться желаемого Amazon feed должен парсаться в стандартные fields osCommerce Амазон цена -&gt; osCommerce цена Амазон описание товара -&gt; osCommerce описание товара Амазон ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Опытные PHP/mySQL кодеры со знанием/желанием узнать AJAX

    $50

    Для удаленной работы требуются опытные PHP/MySQL девелоперы со знанием (или желанием/возможностью самообучиться) AJAX (PAJAX, SACK, SAJAX) Желательные навыки/опыт работы - с Open Source CMS, CRM, e-commerce пакетами (типа *-Nuke CMS, SugarCRM, Menalto gallery, osCommerce и т.д.) - ...

    PHPMySQLCSSAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Web-based система дизайна PHP/DHTML/AJAX

    Один мой заказчик встрепенулся тут на днях , что ему может понадобиться система для онлайн дизайна различных видов печатной продукции (биз. карты; приглашения; магниты). Это не первый его порыв на эту тему, ...

    PHPHTMLAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Amazon модуль для osCommerce

    $50

    Нужно добавить модуль амазона в osCommerce чтобы среди «нормальных» продуктов можно было продавать амазоновские. каждый предмет должен иметь как бы 3 состоаяния - стандартное (админ устанавливает свою цену и пишет сам описание.) - цена только ( админ сам ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Поиск спецификаций portable media players

    Мне нужна датабаза подробных спецификаций portable media players. вот примерно какоы перечень параметров интересует http://portablemediaplayers.com/Compare.html (выберете группу, а потом предмет). я сам внесу названия, компании и фото, вам нужно будет максимально заполнить остальную информацию, ...

    Поиск информации6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Перенести data из Excel в osCommerce + внедрить template

    Что есть - osCommerce 2.2 типа allcompared.com - Excel каталог мобильников (сэмпл аттачед) Что надо - Изменить кол-во описаний предмета в базе под число параметров в Excel каталоге. - Симпатично все это внедрить в темплейт отображения предмета (который ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад