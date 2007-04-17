double

Гость double

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дорисовать иконку в существующем стиле

    Нужно дорисовать иконку со знаком вопроса, сохранив стиль/цвет, и было интуитивно понятно, что это ссылка на справку. Что то типа этого http://i12.fastpic.ru/big/2010/1119/d5/fa4ac68bb076158d9ffb2a48203378d5.png Иконку 'раширить возможности поиска' нужно убрать.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изменить цвета в swf

    Был приспособлен для своих нужд russia.swf с kremlin.ru http://bd.9300.aqq.ru/find_company_ext.htm Нужно поменять цвета на такие http://bd.9300.aqq.ru/images/newmap.png Поломать или склонировать функционал swf с новыми цветами.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт для зеркалирования в реальном времени

    Нужен скрипт позволяющий транслировать содержимое чужого сайта со своего домена. Вот здесь аналогичные проекты были, описание оттуда http://weblancer.net/projects/12200.html http://weblancer.net/projects/12125.html *** Необходимо написать скрипт, который бы на лету зеркалировал любой указанный в настройках сайт, "прокачивая" весь контент через себя. То есть, при ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
RomZik
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Карта России с окрашенными регионами
Отличный клиент, четко поставленная задача, своевременная оплата. РЕКОМЕНДУЮ!
Оперативно, качественно, учел все капризы клиента ;) Рекомендую.
Ответный отзыв
chibi-seraphim
Анастасия 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Дорисовать иконку в существующем стиле
Хороший заказчик. Легко общаться, своевременная оплата.
Очень быстро и то, что нужно ! A+++++
Ответный отзыв
andy25
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Скрипт для зеркалирования в реальном времени
В общении корректно и конструктивно, было приятно работать. ТЗ предоставленно в полном виде без непредусмотренных дороботок. Хотелок не надлюдалось. Оплата своевременно(без задержок) - по факту выполнения поставленного задания (без предоплаты).
Супер. Получил то что хотел.
Ответный отзыв