Надо карту с возможностью быстро покрасить нужный регион. Например слоями в фотошопе. Названия слоя = названию региона Пример в приложении
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно дорисовать иконку со знаком вопроса, сохранив стиль/цвет, и было интуитивно понятно, что это ссылка на справку. Что то типа этого http://i12.fastpic.ru/big/2010/1119/d5/fa4ac68bb076158d9ffb2a48203378d5.png Иконку 'раширить возможности поиска' нужно убрать.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
Был приспособлен для своих нужд russia.swf с kremlin.ru http://bd.9300.aqq.ru/find_company_ext.htm Нужно поменять цвета на такие http://bd.9300.aqq.ru/images/newmap.png Поломать или склонировать функционал swf с новыми цветами.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт позволяющий транслировать содержимое чужого сайта со своего домена. Вот здесь аналогичные проекты были, описание оттуда http://weblancer.net/projects/12200.html http://weblancer.net/projects/12125.html *** Необходимо написать скрипт, который бы на лету зеркалировал любой указанный в настройках сайт, "прокачивая" весь контент через себя. То есть, при ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $40
Нужно капчу встроить в kniga.php и добавить проверку на наличие левых http ссылок в тексте мессаги - не добавлять такие мессаги.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад