Нужен скрипт позволяющий транслировать содержимое чужого сайта со своего домена. Вот здесь аналогичные проекты были, описание оттуда http://weblancer.net/projects/12200.html http://weblancer.net/projects/12125.html *** Необходимо написать скрипт, который бы на лету зеркалировал любой указанный в настройках сайт, "прокачивая" весь контент через себя. То есть, при ...