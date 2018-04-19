Современный и понятный дизайн для ваших сайтов. Свежие решения по каждому проекту.

Добрый день, уважаемые заказчики!

Меня зовут Дмитрий, и я профессионально занимаюсь веб-дизайном. Создаю удобные и понятные сайты, которые работают на благо вашего бизнеса.

Преимущества работы со мной:

Проведу мониторинг конкурентов вашего рынка и смежных направлений. Что поможет избежать типичных ошибок в нише и эффективно использовать преимущества других игроков.

Дизайн интерфейса прежде всего делаю для удобства пользователя и побуждения его к целевому

действию. Этому моменту я уделяю особое внимание. Разработаю адаптивную версию сайта для корректного отображения на всех мобильных

устройствах будущего сайта. Полностью погружаюсь в проект, работаю до желаемого результата.

Всегда на связи, со мной можно связаться удобным для вас способом (skype, mail,whatsapp, etc.)

Чётко соблюдаю сроки и внимательно отношусь к вашим пожеланиям, которые мы оговариваем

заранее. Всегда ориентируюсь на долгосрочное сотрудничество.

Услуги и цены:

Лендинг («посадочная страница») от 4 500 р. (5-7 дней)

(5-7 дней) Главная страница от 3 500 р. (3-5 дней)

(3-5 дней) Внутренние странички от 1000 р. (1-2 дня)

(1-2 дня) Логотипы от 1000 р. (1-3 дня)

(1-3 дня) Баннеры от 700 р. (1 день)

Подробно обсуждаем ТЗ. (При отсутствии - разберем ваши пожелания и мои идеи, совместнозаполним бриф)

Вносите предоплату 50% или работаем по безопасной сделке (на ваш выбор)

Создаю дизайн главной страницы >> согласовываем >> вношу правки >> приступаю к дизайну внутренних страниц

Окончательно утверждаем проект (все страницы)

Вносите 2-ую половину оплаты

Обмениваемся отзывами (как для меня, так и для вас давать обратную связь по результатам сотрудничества, очень важно для формирования)

Отправляю все исходники проекта

Файл в формате PSD с понятно подписанными слоями, удобно разложенными попапкам и все необходимые для верстальщика материалы, а также мою поддержку

после сдачи проекта, если у верстальщика возникнут вопросы!

Для связи:

Личные сообщения сервиса

Skype: realgonedaddy53

realgonedaddy53 E-mail: [email protected]

[email protected] WhatsApp: +79652041960

+79652041960 ICQ: 720647024

Альфа-банк

Сбербанк

Webmoney

Яндекс.Деньги

Специализируюсь исключительно на web-дизайне.

При необходимости могу порекомендовать надежных исполнителей по верстке.

Современный и удобный дизайн влияет на конверсию, а значит и на вашу прибыль.

Обращайтесь за качественным и эффективным инструментом для вашего бизнеса.

Пишите, буду рад сотрудничеству!