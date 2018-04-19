dozorovdesign

Дмитрий dozorovdesign

 
36 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Современный и понятный дизайн для ваших сайтов. Свежие решения по каждому проекту.

Добрый день, уважаемые заказчики!

 

Меня зовут Дмитрий, и я профессионально занимаюсь веб-дизайном. Создаю удобные и понятные сайты, которые работают на благо вашего бизнеса.

Преимущества работы со мной:

  • Проведу мониторинг конкурентов вашего рынка и смежных направлений. Что поможет избежать

    типичных ошибок в нише и эффективно использовать преимущества других

    игроков.

  • Дизайн интерфейса прежде всего делаю для удобства пользователя и побуждения его к целевому

    • действию. Этому моменту я уделяю особое внимание.

  • Разработаю адаптивную версию сайта для корректного отображения на всех мобильных

    • устройствах будущего сайта.

  • Полностью погружаюсь в проект, работаю до желаемого результата.
  • Всегда на связи, со мной можно связаться удобным для вас способом (skype, mail,whatsapp, etc.)
  • Чётко соблюдаю сроки и внимательно отношусь к вашим пожеланиям, которые мы оговариваем

    • заранее.

  • Всегда ориентируюсь на долгосрочное сотрудничество.

Услуги и цены:

  • Лендинг («посадочная страница») от 4 500 р. (5-7 дней)
  • Главная страница от 3 500 р. (3-5 дней)
  • Внутренние странички от 1000 р. (1-2 дня)
  • Логотипы от 1000 р. (1-3 дня)
  • Баннеры от 700 р. (1 день)
Как происходит работа:

  • Подробно обсуждаем ТЗ. (При отсутствии - разберем ваши пожелания и мои идеи, совместнозаполним бриф)
  • Вносите предоплату 50% или работаем по безопасной сделке (на ваш выбор)
  • Создаю дизайн  главной страницы >> согласовываем  >> вношу правки >> приступаю к дизайну внутренних страниц
  • Окончательно утверждаем проект (все страницы)
  • Вносите 2-ую половину оплаты
  • Обмениваемся отзывами (как для меня, так и для вас давать обратную связь по результатам сотрудничества, очень важно для формирования)
  • Отправляю все исходники проекта
В итоге вы получите:

Файл в формате PSD с понятно подписанными слоями, удобно разложенными попапкам и все необходимые для верстальщика материалы, а также мою поддержку

после сдачи проекта, если у верстальщика возникнут вопросы!

 

Для связи:

  • Личные сообщения сервиса
  • Skype: realgonedaddy53
  • E-mail: [email protected]
  • WhatsApp: +79652041960
  • ICQ: 720647024
Оплата:

  • Альфа-банк
  • Сбербанк
  • Webmoney
  • Яндекс.Деньги
Специализируюсь исключительно на web-дизайне. 

При необходимости могу порекомендовать надежных исполнителей по верстке.

Современный и удобный дизайн влияет на конверсию, а значит и на вашу прибыль.

 

Обращайтесь за качественным и эффективным инструментом для вашего бизнеса.

Пишите, буду рад сотрудничеству!

 

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