Добрый день, уважаемые заказчики!
Меня зовут Дмитрий, и я профессионально занимаюсь веб-дизайном. Создаю удобные и понятные сайты, которые работают на благо вашего бизнеса.
Преимущества работы со мной:
- Проведу мониторинг конкурентов вашего рынка и смежных направлений. Что поможет избежать
типичных ошибок в нише и эффективно использовать преимущества других
игроков.
- Дизайн интерфейса прежде всего делаю для удобства пользователя и побуждения его к целевому
- Разработаю адаптивную версию сайта для корректного отображения на всех мобильных
- Полностью погружаюсь в проект, работаю до желаемого результата.
- Всегда на связи, со мной можно связаться удобным для вас способом (skype, mail,whatsapp, etc.)
- Чётко соблюдаю сроки и внимательно отношусь к вашим пожеланиям, которые мы оговариваем
- Всегда ориентируюсь на долгосрочное сотрудничество.
действию. Этому моменту я уделяю особое внимание.
устройствах будущего сайта.
заранее.
Услуги и цены:
- Лендинг («посадочная страница») от 4 500 р. (5-7 дней)
- Главная страница от 3 500 р. (3-5 дней)
- Внутренние странички от 1000 р. (1-2 дня)
- Логотипы от 1000 р. (1-3 дня)
- Баннеры от 700 р. (1 день)
- Подробно обсуждаем ТЗ. (При отсутствии - разберем ваши пожелания и мои идеи, совместнозаполним бриф)
- Вносите предоплату 50% или работаем по безопасной сделке (на ваш выбор)
- Создаю дизайн главной страницы >> согласовываем >> вношу правки >> приступаю к дизайну внутренних страниц
- Окончательно утверждаем проект (все страницы)
- Вносите 2-ую половину оплаты
- Обмениваемся отзывами (как для меня, так и для вас давать обратную связь по результатам сотрудничества, очень важно для формирования)
- Отправляю все исходники проекта
Файл в формате PSD с понятно подписанными слоями, удобно разложенными попапкам и все необходимые для верстальщика материалы, а также мою поддержку
после сдачи проекта, если у верстальщика возникнут вопросы!
Для связи:
- Личные сообщения сервиса
- Skype: realgonedaddy53
- E-mail: [email protected]
- WhatsApp: +79652041960
- ICQ: 720647024
- Альфа-банк
- Сбербанк
- Webmoney
- Яндекс.Деньги
При необходимости могу порекомендовать надежных исполнителей по верстке.
Современный и удобный дизайн влияет на конверсию, а значит и на вашу прибыль.
Обращайтесь за качественным и эффективным инструментом для вашего бизнеса.
Пишите, буду рад сотрудничеству!
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