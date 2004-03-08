Дизайн – это первое, что видит ваш посетитель на сайте.
Именно дизайн превратит потенциального клиента в постоянного покупателя.
Предлагаю профессиональную разработку сайтов любой сложности:
— сайт-визитка
— баннеры
— landing-page
— корпоративный сайт
— сайт-портфолио
— интернет магазин
— Многостраничные сайты
Моё кредо - трудолюбие, самоорганизация, системность и повышенная требовательность к себе и своим работам.
Готов к разумному диалогу и любым предпочтениям заказчика по дизайну.
Уважаю своё и ваше время, поэтому в работе ценю: четкость, осознанность и легкий подход.
При разработке дизайна руковожусь эффективными современными тенденциями, что делает сайт «свежим» и актуальным.
Просмотрите мои работы ниже и убедитесь во всем сами!
Чтобы сделать заказ напишите мне в мессенджер:
Viber/WhatsApp: +380673807097
Telegram: https://t.me/dima_pylypiv
Email: [email protected]
Skype: https://join.skype.com/invite/nvImEagryry8
Пишите, вместе найдем решение вашей задачи!
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