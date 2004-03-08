Добрый день, я Дима, и я веб-дизайнер

Дизайн – это первое, что видит ваш посетитель на сайте.

Именно дизайн превратит потенциального клиента в постоянного покупателя.

Предлагаю профессиональную разработку сайтов любой сложности:

— сайт-визитка

— баннеры

— landing-page

— корпоративный сайт

— сайт-портфолио

— интернет магазин

— Многостраничные сайты

Моё кредо - трудолюбие, самоорганизация, системность и повышенная требовательность к себе и своим работам.

Готов к разумному диалогу и любым предпочтениям заказчика по дизайну.

Уважаю своё и ваше время, поэтому в работе ценю: четкость, осознанность и легкий подход.

При разработке дизайна руковожусь эффективными современными тенденциями, что делает сайт «свежим» и актуальным.

Просмотрите мои работы ниже и убедитесь во всем сами!

Чтобы сделать заказ напишите мне в мессенджер:

Viber/WhatsApp: +380673807097

Telegram: https://t.me/dima_pylypiv

Email: [email protected]

Skype: https://join.skype.com/invite/nvImEagryry8

Пишите, вместе найдем решение вашей задачи!