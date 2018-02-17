dr1986

Олеся Иртуганова dr1986

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
  • Здравствуйте!      Меня зовут Олеся Иртуганова.  Я начинающий специалист в интернет-рекламеРекламной Сети Яндекса. Успешно завершила обучение в тренинге“Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные

    технологии рекламы. Я готова внедрить свои навыки и знания для Вас бесплатно. То есть я предлагаю провести аудит сайта, настроить вам интернет рекламу в обмен на отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить подробнее. С уважением, Олеся Иртуганова Telegram Messenger +375291026839        https://vk.com/id435588849       Skype lg31777