Make arts not war

Работаю в традиционном стиле "на бумаге" и в компьютерной графике (Photoshop).

Визуал и креативщик с маркетинговым багажом.

На мне оконченное доп. образование в Косыгина по специальности "художник", поэтому дружу с академическим рисунком.

Какие проекты получатся круто:

-ч/б с цветными элементами, графика

- портреты в CG и на бумаге

- журнальная иллюстрация - улавливаю посыл и подаю его не в лоб

- книжная иллюстрация

- музыкальные обложки

- принты для одежды

Хотелось бы поработать с настольными играми.

Моё портфолио на Behance: https://www.behance.net/alexmakedonskiy

Связь ЛС, а потом телеграм.

Работаю по предоплате 50% или через безопасную сделку. Стоимость работы можно обсудить.