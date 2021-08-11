Make arts not war
Работаю в традиционном стиле "на бумаге" и в компьютерной графике (Photoshop).
Визуал и креативщик с маркетинговым багажом.
На мне оконченное доп. образование в Косыгина по специальности "художник", поэтому дружу с академическим рисунком.
Какие проекты получатся круто:
-ч/б с цветными элементами, графика
- портреты в CG и на бумаге
- журнальная иллюстрация - улавливаю посыл и подаю его не в лоб
- книжная иллюстрация
- музыкальные обложки
- принты для одежды
Хотелось бы поработать с настольными играми.
Моё портфолио на Behance: https://www.behance.net/alexmakedonskiy
Связь ЛС, а потом телеграм.
Работаю по предоплате 50% или через безопасную сделку. Стоимость работы можно обсудить.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Летняя баночка с вином47 просмотров
- Портреты известных людей для рекламной площадки80 просмотров
- Принты для футболок - Русская классика99 просмотров
- Портреты маркерами в комиксном стиле170 просмотров
- Обложка для CD-диска музыкальной группы92 просмотра
- Книжная иллюстрация акварелью79 просмотров
- Иллюстрация для журнала про искусство87 просмотров
- Открытки с животными125 просмотров
- Обложка для трека музыкантов96 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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