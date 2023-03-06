Здравствуйте, я - начинающий фрилансер, специализирующийся на создании Telegram-ботов. Я уверен, что мои навыки и опыт могут быть полезны в вашем проекте.

Мой опыт работы с кодами включает в себя знание языков программирования Python и JavaScript, а также использование библиотек и фреймворков, таких как Flask, Django, Telebot, pyTelegramBotAPI и BotFather.

Я имею опыт в разработке ботов для различных целей, включая чат-ботов для обработки заказов, ботов для игр, ботов для маркетинга и рекламы, а также ботов для автоматизации задач. Я также знаком с администрированием серверов и настройкой веб-хуков для взаимодействия с API.

Я умею работать в команде, обладаю хорошими навыками коммуникации и готов научиться новому, чтобы решить поставленные задачи. Я также готов предоставить портфолио моих прошлых работ и примеры кода по запросу.

Я верю, что моя способность разрабатывать высококачественные боты, сочетаемая с моей страстью к программированию, сделает меня ценным активом для вашей команды. Я готов обсудить подробности вашего проекта и начать работу в кратчайшие сроки.

С уважением, [Ваня Вайс].