Кроссбраузерная семантическая HTML/CSS верстка сайтов по макетам PSD, адаптивная верстка, создание пользовательских интерфейсов (jQuery)
- HTML5
- CSS3
- CSS Pre-Processors: LESS, SASS, SCSS, Compass
- CSS Grids, CSS resets, CSS3 animations
- Cross-Browser Development (Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, IE 8+)
- Bootstrap 3
- GruntJS (начальный уровень)
- Java Script, jQuery (базовый уровень)
- Responsive Web Design
- Mobile Web Development
- Pixel Perfect Development
- Version Control (Git) (базовый уровень)
- AutoCad
- Photoshop
- CorelDraw
- Adobe Illustrator
- WebStorm
- English (Pre-Intermediate)
2,5 $/hour (40грн/час, 120руб/час)
Оплата:
-из Российской Федерации: любой доступной системой перевода (Сбербанк России "Колибри", WU и др.)
-из Украины: по карте ПриватБанк
Портфолио
- Landing page, продажа постельного белья1826 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#1827