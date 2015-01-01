dreamersl88

Алексей Сорокотяга dreamersl88

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Кроссбраузерная семантическая HTML/CSS верстка сайтов по макетам PSD, адаптивная верстка, создание пользовательских интерфейсов (jQuery)
  • HTML5
  • CSS3
  • CSS Pre-Processors: LESS, SASS, SCSS, Compass
  • CSS Grids, CSS resets, CSS3 animations
  • Cross-Browser Development (Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, IE 8+)
  • Bootstrap 3
  • GruntJS (начальный уровень)
  • Java Script, jQuery (базовый уровень)
  • Responsive Web Design
  • Mobile Web Development
  • Pixel Perfect Development
  • Version Control (Git) (базовый уровень)
  • AutoCad
  • Photoshop
  • CorelDraw
  • Adobe Illustrator
  • WebStorm
  • English (Pre-Intermediate)
Стоимость работы:

2,5 $/hour (40грн/час, 120руб/час)

Оплата:

-из Российской Федерации: любой доступной системой перевода (Сбербанк России "Колибри", WU и др.)

-из Украины: по карте ПриватБанк

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
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