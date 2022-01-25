Добрый день! Меня зовут Виталий. Мне 23 года
опыт работы верстальщиком - 1 год
На практике работал с HTML5, CSS3, JavaScript свободно владею данными технологиями. Имею опыт работы с Figma. Знаю принципы кроссбраузерной, адаптивной, резиновой верстки. Знаком и использовал в своей работе CSS препроцессор Sass/SCSS. Делал анимацию с помощью CSS3, JS, SVG. В работе использую методологию БЭМ.
Личные качества:
- усидчевый и терпелив к работе;
- легко воспринимаю критику;
- работаю на результа;
- в рабочее время всегда нахожусь на связи;
- ответственный.
Примеры работ:
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Связь:
Email: [email protected]
Телефон/ telegram: 0662324022