Верстка любой сложности

Добрый день! Меня зовут Виталий. Мне 23 года

опыт работы верстальщиком - 1 год

На практике работал с HTML5, CSS3, JavaScript свободно владею данными технологиями. Имею опыт работы с Figma. Знаю принципы кроссбраузерной, адаптивной, резиновой верстки. Знаком и использовал в своей работе CSS препроцессор Sass/SCSS. Делал анимацию с помощью CSS3, JS, SVG. В работе использую методологию БЭМ.

Личные качества:

- усидчевый и терпелив к работе;

- легко воспринимаю критику;

- работаю на результа;

- в рабочее время всегда нахожусь на связи;

- ответственный.

Примеры работ:

https://dreamnoob.github.io/shutyres/index.html

https://dreamnoob.github.io/buy-smart/index.html

https://dreamnoob.github.io/dong-il/index.html

https://dreamnoob.github.io/shutyres/index.html

Связь:

Email: [email protected]

Телефон/ telegram: 0662324022